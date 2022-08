Cosa ha detto Limp Bizkit sulle prestazioni di Woodstock 99?

Molti di noi sono stati a concerti e spettacoli che sono diventati un po’ troppo frenetici nelle nostre vite. Pozzi di mosh, muri della morte… a volte possono sfuggire di mano e trasformare un’esperienza divertente e turbolenta in un’esperienza pericolosa.

Tuttavia, un nuovo documentario Netflix punta i riflettori su uno dei concerti più famosi andati male… Woodstock 99.

Trainwreck: Woodstock 99 è una serie di documentari in tre parti che mostra interviste a coloro che hanno rievocato l’evento, mescolate con filmati d’archivio di ciò che è accaduto al festival nel luglio 1999. L’obiettivo era replicare lo spirito dell’iconico evento musicale di Woodstock del 1969 , ma come sai, non è andato esattamente come previsto.

Il fine settimana è passato all’infamia, ricordato per cattive condizioni ambientali, violenze, aggressioni sessuali, atti vandalici, incendi e altro ancora.

Dove è andato tutto storto? Bene, il set del sabato dei Limp Bizkit è descritto nel documentario come il momento in cui è esplosa la bomba a mano. Quindi, ricordiamo la performance di Woodstock 99 dei Limp Bizkit.

Rompere cose

Il gruppo rap rock americano Limp Bizkit era uno dei più grandi al mondo alla fine degli anni novanta e Trainwreck spiega di aver catturato con successo lo spirito di un pubblico arrabbiato e angosciato.

Il loro spettacolo è stato uno dei più attesi del fine settimana e c’erano già state manifestazioni diffuse di aggressività durante i set di band come i Korn. Tuttavia, il set dei Limp Bizkit è presentato come un momento cruciale del fine settimana che ha portato molti membri della folla a distruggere proprietà e mettere in pericolo gli altri nella folla.

Più verso la fine del loro set è dove le cose sono davvero precipitate, durante la canzone Break Stuff. Il testo ha appena colpito un accordo e il frontman Fred Durst ha incoraggiato la folla a raggiungere il profondo e far uscire tutto.

Loudwire riferisce che la band è stata generalmente accusata del pericolo crescente che ha afflitto Woodstock 99, ma cosa ha detto la band a riguardo?

Cosa ha detto Limp Bizkit sulle prestazioni di Woodstock 99?

Quando Fred Durst è uscito dal palco subito dopo lo spettacolo, ha spiegato durante un’intervista (mostrata nel documentario) che “Non è colpa nostra, è tutto ciò che posso dire”.

Parlando con Variety nel 2019, a Fred Durst è stato chiesto della performance con il senno di poi.

“Limp Bizkit è un bersaglio facile, quindi portalo avanti”, ha detto. “È facile puntare il dito e incolpare [us], ma ci hanno assunto per quello che facciamo e tutto ciò che abbiamo fatto è quello che facciamo. Girerei il dito e lo punterei di nuovo alle persone che ci hanno assunto”.

“Erano la band pesante”

Variety aggiunge che John Scher – il promotore del festival – avrebbe affermato che “Fred Durst, che, se non l’ho detto abbastanza volte, è un completo stronzo… un idiota. Era completamente fuori di testa”.

Tuttavia, il frontman dei Korn Jonathan Davis ha difeso la performance dei Limp Bizkit in passato, soppesando i suoi pensieri: “Penso che i Bizkit siano stati incolpati per questo perché erano la band pesante … non penso che fosse… colpa loro”.

Trainwreck: Woodstock 99 è ora in streaming su Netflix.

