Ci sono molte band che hanno contribuito a definire gli anni Novanta, sia che si parli di Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Green Day o oltre. Tuttavia, non si può parlare di musica di quel decennio senza prendersi un po’ di tempo per Rage Against The Machine.

La band californiana vanta album come il loro omonimo del 1992, Evil Empire (1996) e The Battle Of Los Angeles (1999), che sono visti come alcuni dei più grandi dischi prodotti dal genere nu metal. La loro canzone più importante è senza dubbio Killing In The Name, che compare in modo inaspettato in Trainwreck: Woodstock 99.

Questa serie di documentari in tre parti è stata presentata in anteprima su Netflix mercoledì 3 agosto 2022 e presenta interviste con persone dietro le quinte e presenti insieme a filmati d’archivio. Il film esplora cosa è andato storto al festival musicale del luglio 1999.

Afflitto da problemi che vanno dalle intemperie alla violenza, è passato alla storia come un disastro totale.

Tuttavia, la formazione comprendeva alcuni dei più grandi artisti dell’epoca. Allora, cosa è successo durante il set di Rage Against The Machine a Woodstock ’99?

Cosa è successo durante Rage Against The Machine a Woodstock ’99?

A creare la scena, gli intervistati di Trainwreck suggeriscono che il set di Limp Bizkit è stato il momento cruciale, descritto come simile a una bomba a mano che esplode.

La loro esibizione della canzone Break Stuff ha visto i pozzi di mosh sfocarsi in una frenesia e i partecipanti al festival hanno iniziato a distruggere le proprietà. La band fu seguita da Rage Against The Machine, che a sua volta sarebbe stata seguita dai Metallica.

Rage è salito sul palco il 24 luglio e si è esibito in un set vertiginoso che ha fatto impazzire il pubblico proprio come aveva fatto i Limp Bizkit. Tuttavia, Far Out Magazine riporta che il set di Rage si è concluso quando la band ha eseguito la colossale canzone di protesta Killing In The Name e ha bruciato una bandiera americana sul palco.

Avanti veloce alla notte successiva e Trainwreck mostra filmati di mob che abbattono torri e bruciano tutto ciò su cui riescono a mettere le mani. Ci sono state voci di un atto segreto in arrivo dopo i Red Hot Chili Peppers, l’ultima band in cartellone per il fine settimana, e le candele sono state distribuite durante il set dei Peppers per incoraggiare una veglia contro la violenza armata. Tuttavia, ciò si è letteralmente ritorto contro poiché ha provocato l’accensione di numerosi fuochi.

Ci sono filmati di folle inferocite che caricano tra la folla cantando la battuta di Killing In The Name: “Vaffanculo, non farò quello che mi dici”.

Il chitarrista dei Rage Against The Machine Tom Morello ha parlato di Woodstock ’99 durante un’intervista del 2000 con Addicted To Noise, come riportato da Rolling Stone.

“Penso che le aggressioni sessuali che si sono verificate siano state orribili e imperdonabili”, ha detto. “Ma in generale, ho pensato che la copertura mediatica fosse grossolanamente ingiusta e aggressiva per i giovani e ho cercato di diffamare un’intera generazione a causa di un paio di idioti lì”.

D’altra parte, Rolling Stone aggiunge che Morello ha detto più di recente a Louder Than Hell:

“Per me, Woodstock ’99 è stato il punto più basso del nu metal. Gli stupri nella fossa, la cestinazione dei siti. Sembrava semplicemente che distillasse i peggiori elementi del metal – il misogino jock buggery – e il messaggio non è stato annunciato come “questa è una cosa orribile”. Era più come, ‘questa è la nostra nuova generazione di Woodstock, un branco di idioti'”.

Questi elementi sono discussi e confrontati nel documentario Netflix.

La scaletta di Rage Against the Machine di Woodstock ’99

Puoi controllare la scaletta della band qui sotto:

Nessun rifugio

La gente del sole

Conosci il tuo nemico

Nato Da Un Uomo Spezzato

Vietnam

Proiettile in testa

Il fantasma di Tom Joad (copertina di Bruce Springsteen)

Bombtrack

Svegliati

bis:

Tori in parata

Libertà

Ribellione del comune (ripresa)

Uccidere in nome

Trainwreck: Woodstock 99 è in streaming esclusivamente su Netflix.

