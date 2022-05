Cosa è successo al piccolo Zeke e dov’è in Ozark Stagione 4 Parte 2?

**Attenzione – Spoiler avanti per Ozark Stagione 4 Parte prima e seconda**

L’ultimo capitolo di Ozark è stato finalmente rilasciato su Netflix, e mentre la storia di Byrdes è al centro della scena, molti fan si chiedono cosa sia successo al piccolo Zeke.

Forniamo un riepilogo su come il piccolo Zeke è riuscito a farsi coinvolgere nella guerra alla droga e riveleremo cosa gli è successo nella seconda parte della stagione 4.

Creato da Chris Mundy, Bill Dubuque e Mark Williams, Ozark Nel cast Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz, Julia Garner e altri, al seguito del consulente finanziario Martin “Marty” Byrde, che viene coinvolto in un’operazione di riciclaggio di denaro collegata al cartello della droga messicano e, successivamente, alla mafia di Kansas City.

La storia di Baby Zeke

Durante la stagione 1 di Ozarkil piccolo Zeke è caduto negli affari disordinati dei Byrde quando i suoi genitori – il pastore Mason Young e Grace Young – sono rimasti coinvolti nel loro piano di riciclaggio di denaro.

Dopo che Darlene Snell ha ucciso Grace e le ha portato via il piccolo Zeke – uno dei momenti più scioccanti dello show – e Marty si è sbarazzato del pastore Mason, il piccolo Zeke è caduto nelle mani di Darlene che ha cercato di allevare il bambino nel caos.

Tuttavia, dopo che Darlene e Wyatt sono stati uccisi da Javi nella prima parte della stagione 4, il futuro del piccolo Zeke è caduto di nuovo nell’incertezza.

Netflix

Cosa è successo al piccolo Zeke nella seconda parte della stagione 4?

Dopo che i suoi genitori sono stati uccisi, il piccolo Zeke non è stato altro che una merce di scambio che è stata distribuita, ma la seconda parte della stagione 4 ha finalmente dato al bambino una possibilità di una vita normale.

Durante l’episodio 9, intitolato Scegli un Dio e pregaRuth si riunisce con il piccolo Zeke dopo aver eliminato Javi e decide di fare la cosa giusta per lui.

Ruth porta Zeke alla stazione di polizia per arrendersi e fornisce anche una dichiarazione sulla morte di Darlene e Wyatt, dando così a Zeke la possibilità di essere adottato da una famiglia amorevole e dandogli una via di fuga dalla guerra alla droga.

Netflix

Chris Mundy alla fine di Ozark

La conclusione con la stagione 4 è stata una decisione reciproca tra lo showrunner Chris Mundy e Netflix, con la piattaforma di streaming che ha accettato di allungare la stagione 4 invece di fatturare la quinta stagione.

Parlando con The Daily Beast, Mundy ha dichiarato quanto segue:

“La mia sensazione istintiva è quella [Netflix] apprezza il fatto che le cose funzionino per la giusta quantità di tempo e in modo creativo. So che per noi, creativamente, non pensavamo che sarebbero passati oltre le cinque. Sapendo dove volevamo farla finita, almeno emotivamente; non ne conoscevamo tutti i meccanismi: sembrava che da qualche parte in quell’intervallo di quattro-cinque stagioni fosse perfetto.

In un’altra intervista con The Wrap, Mundy ha spiegato la decisione che lui stesso e Netflix hanno preso per dare quello di Ozark capitolo finale la lunghezza perfetta:

“Poi Netflix ha avuto l’idea di dire: ‘Finiremo con la stagione 4 ma la faremo lunga. Lo divideremo in questo modo,’ e sembrava perfetto. Era un modo in cui potevamo far sentire questi sette episodi completi e far sentire completi i secondi sette, anche se è tutto un continuum.

Netflix

La seconda parte della stagione 4 di Ozark è ora disponibile per lo streaming su Netflix.

