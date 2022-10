Netflix non ha visto carenza di nuovi film quest’anno e alcuni hanno generato discussioni significative. Al momento, il film sulle labbra di tutti con gli occhi fissi è senza dubbio la ragazza più fortunata del mondo.

Diretto da Mike Barker e basato sull’omonimo romanzo di Jessica Knoll, il film è uscito su Netflix venerdì 7 ottobre 2022 dopo una breve uscita nelle sale e racconta la storia dell’editore del New York Times Magazine Ani FaNelli, interpretato da Mila Kunis.

Sebbene la sua vita inizialmente appaia perfetta, le cose iniziano a precipitare quando un vero documentarista poliziesco le chiede di parlare di un incidente traumatico del suo passato. Allora, cosa è successo ad Ani in La ragazza più fortunata del mondo?

***ATTENZIONE: AVANTI SPOILER PRINCIPALI***

Alla fine viene rivelato che Ani è stata violentata quando aveva solo 14 anni.

Iniziamo a saperne di più su di lei e sul suo background durante il film, scoprendo che viene da una famiglia povera e riceveva aiuti finanziari. Parla della sofferenza e del ridicolo per mano dei “ragazzi del fondo fiduciario” e la sua animosità va oltre l’incidente che l’ha vista drogata e poi aggredita sessualmente da Dean e poi da Liam.

Nonostante la natura scioccante e angosciante di quanto accaduto, altri non le credevano e si prendevano gioco di Ani. Dopo essersi svegliata in bagno per scoprire di essere stata sfruttata, Ani lascia la festa e viene trovata dal signor Larson. Inciampa e cade tra le sue braccia e lui la riporta a casa sua.

“Vogliamo che le persone comprendano appieno la profondità”

L’autrice e sceneggiatrice Jessica Knoll ha recentemente parlato con The Hollywood Reporter del progetto e del motivo per cui hanno scelto di non esitare a presentare scene di aggressione al pubblico:

“Con la scena dell’aggressione, penso che le conversazioni di Mike [Barker] e ho avuto molte cose in cui volevamo che le persone capissero appieno la profondità di questo personaggio e la rabbia di questa donna. Non è necessariamente “simpatica” in alcune situazioni odierne e chi è, quali sono i suoi obiettivi e come pensa alle cose”.

Ha continuato: “Penso che avessimo bisogno che il pubblico capisse veramente da dove proveniva. Non credo che lo capirai se non sarai davvero fedele a quanto sia degradante e difficile il periodo che ha attraversato. Quindi questo era dietro l’assicurarci che lo catturassimo davvero, così hai capito questa donna nella sua vita presente”.

Chi recita in La ragazza più fortunata del mondo?

È una storia straziante e il cast fa un lavoro impressionante nel trasmettere questo nei rispettivi ruoli:

Mila Kunis nel ruolo di Ani FaNelli

Finn Wittrock nel ruolo di Luke Harrison

Scoot McNairy nel ruolo di Andrew Larson

Chiara Aurelia come Young Ani

Thomas Barbasca nel ruolo di Arthur Finnerman

Justin Lupe nel ruolo di Nell Rutherford

Alexandra Beaton nel ruolo di Hilary Hitchinson

Dalmar Abuzeid nel ruolo di Aaron Wickersham

Alex Barone come Dean Barton

Jennifer Beals nel ruolo di LoLo Vincent

Connie Britton nel ruolo di Dina

La ragazza più fortunata del mondo è in streaming su Netflix.

Se sei stato colpito da questa storia, puoi contattare il team di Rape Crisis. Chiama lo 0808 802 9999 per un supporto emotivo confidenziale, aperto 12:00-14:30, 19:00-21:30 tutti i giorni dell’anno. Puoi anche contattare l’assistenza alle vittime allo 08 08 16 89 111

