Cosa è successo a Troy (Peyton Wich) di Stranger Things?

Siamo a pochi giorni dalla premiere di Cose più strane stagione 4, e non sorprende che la serie di fantascienza sia tornata nella Top 10 di Netflix mentre i fan rivedono alcuni degli episodi per ricordare i momenti chiave. Sono passati quasi tre anni da quando abbiamo avuto una nuova stagione dello show, quindi non incolpiamo nemmeno i fan più grandi se devono tornare indietro per ricordare alcune scene.

Cose più strane la prima stagione è uscita nel lontano luglio 2016 e da allora sono successe così tante cose nello show! Se ti sei ritrovato a sfogliare gli episodi della prima stagione o a fare un rewatch completo e a chiederti cosa sia successo a uno dei personaggi, siamo qui per aggiornarti.

Nella prima stagione, il personaggio Troy (Peyton Wich) viene presentato come un bullo nei confronti di Mike (Finn Wolfhard) e dei suoi amici. Per tutta la stagione, lui e un altro personaggio di nome James (Cade Jones) prendono in giro il gruppo e prendono in giro persino la scomparsa di Will (Noah Schnapp). In una scena particolare dell’episodio 6, Undici salva Mike e Dustin (Gaten Matarazzo) dai bulli della cava. È meraviglioso! Questo è quando otteniamo la frase iconica di Dustin: “È nostra amica ed è pazza!”

Allora che fine ha fatto Troia? È menzionato nel Cose più strane premiere della seconda stagione, “MADMAX”, ma mai più visto. Non siamo sicuri del motivo per cui il suo personaggio non è stato scritto in altre scene, ma potrebbe avere a che fare con tutte le altre cose che accadono nello show. All’inizio, la più grande minaccia per il gruppo di amici in Hawkins sono i bulli, ma le cose cambiano rapidamente quando scoprono il Sottosopra, i Demogorgoni, il Mind Flayer e tutti gli altri mostri.

Troy (Peyton Wich) è nella stagione 4 di Stranger Things?

Netflix non ha confermato in alcun modo se Wich riprenderà o meno il suo ruolo Cose più strane stagione 4, ma ne dubitiamo. Questa stagione sta per essere la più grande di sempre, con Hopper (David Harbour) in Russia, Eleven (Millie Bobby Brown) che cerca di riottenere i suoi poteri e l’introduzione del nuovo cattivo, Vecna. Non credo che la stagione abbia tempo nemmeno per i bulli!

Se sei interessato al personaggio di Troy e alla sua storia passata, tuttavia, abbiamo buone notizie. La graphic novel del 2020 Cose più strane: il bullo si concentra su Troy e James, mostrando cosa stanno facendo dopo la prima stagione.

Assicurati di catturare Cose più strane stagione 4 volume 1 su Netflix questo venerdì, 27 maggio, e resta per il volume 2 quando uscirà il 1 luglio.