Cosa è successo a Tracy Edwards dopo essere scappata da Jeffrey Dahmer?

Gli atroci crimini di Jeffrey Dahmer hanno affascinato gli appassionati di crimini veri per decenni e ora la storia agghiacciante viene raccontata sotto forma dell’ultimo dramma Netflix.

Durante una follia omicida durata 13 anni, Dahmer ha ucciso 17 uomini e ragazzi e potrebbe essersi aggiunto a quel numero se Tracy Edwards non fosse scappata dall’appartamento del serial killer nel 1991, un evento descritto nei momenti di apertura dell’episodio 7.

Tracy Edwards è stata fondamentale nell’arresto e nella successiva condanna di Jeffrey Dahmer, ma cosa gli è successo negli anni trascorsi dalla sua evasione?

Come Tracy Edwards ha incontrato Jeffrey Dahmer

La notte del 22 luglio 1991, Dahmer incontrò tre uomini in un bar di Milwaukee e offrì loro $ 100 per tornare nel suo appartamento.

Uno degli uomini era Tracy Edwards, 32 anni, che accettò l’offerta e si unì a Dahmer nel suo appartamento.

Edwards è diventato diffidente nei confronti di Dahmer quando il serial killer ha tentato di ammanettarlo e ha brandito un coltello, riporta il Chicago Tribune.

Fuga stretta

Quando l’attenzione di Dahmer si è concentrata altrove, Edwards lo ha colpito in testa ed è fuggito dall’appartamento.

Edwards ha fermato due agenti di polizia di Milwaukee che lo hanno accompagnato all’appartamento di Dahmer. Hanno scoperto le Polaroid delle vittime smembrate di Dahmer e in seguito hanno trovato una sfilza di parti del corpo tra cui teschi conservati e due scheletri completi.

Dopo l’arresto di Dahmer, il serial killer ha ammesso le sue azioni omicide e si è dichiarato colpevole di 16 capi di imputazione per omicidio per i quali ha ricevuto 16 ergastoli, per un totale di oltre 900 anni di carcere.

Che fine ha fatto Tracy Edwards?

Tracy Edwards avrebbe continuato a testimoniare contro Dahmer in tribunale nel 1992 e ha svolto un ruolo nei procedimenti legali che hanno portato alla condanna del serial killer.

Tuttavia, 20 anni dopo la sua fuga da Dahmer, Edwards è stato arrestato lui stesso il 26 luglio 2011 dopo essere stato accusato di aver aiutato un altro uomo a buttare qualcuno da un ponte di Milwaukee.

ABC News riporta che Edwards, che all’epoca aveva 52 anni, era senzatetto dal 2002 e si stava spostando da un rifugio all’altro.

Nel 2012, Edwards si è dichiarato colpevole ed è stato condannato per il suo ruolo nella morte dell’uomo gettato dal ponte. Tracy è stata condannata a un anno e mezzo di carcere e altri due anni di controllo esteso una volta rilasciata. Nel 2022, Tracy Edwards ha circa 63 anni.

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio mercoledì 21 settembre 2022.

