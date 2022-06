Cosa è successo a Sloane nella stagione 3 di The Umbrella Academy

***ATTENZIONE: Spoiler per tutta la stagione 3 di The Umbrella Academy***

Da quando The Umbrella Academy è arrivata per la prima volta sui nostri schermi nel 2019, la serie ha dato vita a molti colpi di scena: dalla fine dell’universo ai viaggi nel tempo fino al misterioso arrivo della Sparrow Academy.

La terza stagione non è diversa poiché gli Umbrellas affrontano i loro nuovi rivali Sparrow solo per formare un’improbabile alleanza per combattere la forza distruttiva del Kugelblitz.

Negli ultimi momenti della terza stagione, la banda riesce a ripristinare l’universo, distruggendo il Kugelblitz e riportando tutti sani e salvi a una nuova linea temporale.

Tuttavia, non tutti sono presenti in questa nuova linea temporale poiché viene mostrato che Sloane Hargreeves è scomparso, il che ha lasciato i fan della Umbrella Academy a chiedersi cosa sia successo al personaggio.

Chi è Sloane in The Umbrella Academy?

Sloane è una nuova arrivata nella stagione 3 poiché è uno dei membri della Sparrow Academy.

Interpretata da Genesis Rodriguez, ha la capacità di manipolare la gravità, che consente a lei e ad altri di volare.

A differenza degli altri membri Sparrow, che sono freddi e aggressivi nei confronti degli Umbrellas, Sloane è molto più aperto e prende subito in simpatia Luther durante il combattimento tra i due gruppi nell’episodio 1.

Con il progredire della stagione, i passeri e gli ombrelli alla fine decidono di collaborare l’uno con l’altro per fermare il distruttivo Kugelblitz, che sta distruggendo l’universo.

Sapendo che il loro tempo è limitato, Luther e Sloane decidono di sposarsi e l’episodio 8 si conclude con il loro affascinante matrimonio improvvisato.

Tuttavia, la loro relazione prende una svolta drammatica quando Reginald uccide segretamente Luther nell’episodio 9.

Gli ultimi momenti della terza stagione

L’episodio 10 si conclude con i membri sopravvissuti delle accademie Umbrella e Sparrow che svelano i segreti dell’Hotel Obsidian e, con l’aiuto di Reginald, sono in grado di ripristinare l’universo e fuggire dal Kugelblitz.

L’atto fa sì che l’Accademia dell’Ombrello arrivi in ​​una nuova linea temporale, entrando attraverso le porte in un cortile dove in precedenza sorgeva l’hotel.

Ogni membro arriva nel cortile illeso, con Five e Diego che riacquistano rispettivamente il braccio e le dita perdute mentre anche Luther viene riportato in vita dalla morte e non è più un uomo scimmia di grandi dimensioni.

Tuttavia, non tutto è come dovrebbe essere poiché la banda capisce rapidamente che non hanno più i loro poteri mentre Luther nota che sua moglie Sloane non si vede da nessuna parte.

Teoria: cosa potrebbe essere successo a Sloane in The Umbrella Academy

Sloane potrebbe esistere ancora in questa nuova linea temporale, ma non sarà la stessa persona di cui Luther si è innamorato.

Possiamo trarre questa conclusione dalla scena dei titoli di coda alla fine dell’episodio 10, che mostra che ci sono due Ben in questa nuova linea temporale: uno che è stato portato avanti dalla linea temporale originale e un altro che ha vissuto in questo nuovo mondo per tutta la sua vita .

La scena mostra il nuovo Ben su un treno a Seoul, in Corea del Sud, da dove è originario, mostrando che non è mai stato reclutato da Reginald nelle accademie Umbrella o Sparrow in questa linea temporale.

Di conseguenza, questo significa che anche una versione di Sloane sarà da qualche parte nel mondo, ma non sarà la stessa che è stata reclutata dai Sparrows e che Luther ha sposato.

“Ma cosa è successo allo Sloane originale?” ti sentiamo chiedere. Bene, ci sono due possibilità.

L’originale Sloane è stato trasportato in questa nuova linea temporale separatamente dal resto del gruppo, in modo simile a come Allison è arrivata a casa sua per ricongiungersi con Claire e Ray.

O lo Sloane originale è stato ucciso mentre veniva trasferito su questa nuova linea temporale. Non dimenticare che Allison fece un patto con Reginald per aiutarlo a portare a termine il suo piano per ripristinare l’universo e una potenziale condizione di quel losco accordo avrebbe potuto essere quella di uccidere segretamente Sloane nel processo.

La stagione 3 di The Umbrella Academy è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata il 22 giugno 2022.

