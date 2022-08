Cosa è successo a Seth di Dave Franco in Day Shift, è sopravvissuto?

Cosa è successo al personaggio di Dave Franco, Seth in Day Shift e sopravvive al film commedia sull’uccisione di vampiri?

Jamie Foxx, Dave Franco e Snoop Dogg: un trio inaspettato che diventerà una leggenda all’interno della comunità degli assassini di vampiri grazie all’ultima commedia d’azione di Netflix, Day Shift.

Franco interpreta un impiegato timido ma arguto di nome Seth, che è molto più abituato alla burocrazia e ai compiti amministrativi che ai vampiri e alla caccia ai vampiri.

Rimbalzando sull’enigmatica Foxx, Franco brilla per tutto il film ma con una missione così raccapricciante e violenta tra le mani: cosa succede a Seth alla fine di Day Shift e sopravvive?

Avviso spoiler: questo articolo contiene spoiler per Day Shift, in particolare relativi al personaggio di Dave Franco, Seth e al suo destino.

Turno diurno | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 11075 Turno diurno | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/cdyuHqIyNm8/hqdefault.jpg 1074181 1074181 centro 13872

Che fine ha fatto Seth in Day Shift di Dave Franco?

Ci viene presentato Seth (Dave Franco), un giovane rappresentante dell’Unione, quando Bud (Jamie Foxx) e Big John (Snoop Dogg) cercano di incassare i denti estratti dalla precedente caccia ai vampiri.

Seth infastidisce quasi immediatamente Bud perché deve tassarlo sui denti a causa delle sue varie multe, eccezioni e spese amministrative, lasciandolo con solo poche centinaia di dollari dalla sua sala. Con suo orrore, si scopre che Seth è il giovane rappresentante che deve accompagnare Bud nel suo lavoro sul campo con l’Unione, qualcosa per cui è ampiamente impreparato.

Seth riesce in qualche modo a sopravvivere ai suoi primi giorni con Bud, anche se spesso vomita e urina da solo mentre cerca di affrontare la violenza eccezionalmente grafica coinvolta nella caccia ai vampiri.

Le cose stanno iniziando a cambiare per Seth dopo aver incontrato i suoi eroi, i Fratelli Nazarian, mentre elimina un alveare gestito da Audrey, il capo vampiro che cerca di “governare la giornata” diventando un agente immobiliare e vendendo ad altri vampiri.

Tuttavia, Audrey prende Seth in ostaggio mentre cerca di vendicarsi di Bud per aver ucciso sua figlia, cioè l’anziano vampiro delle scene di apertura del film.

Questo è il momento in cui la giornata di Seth cambia di male in peggio…

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro ‘Day Shift’ su Netflix è divertente da morire! Dave Franco sta sicuramente superando il fratello maggiore nella corsia della commedia — AllFactsNoFables (@TheCorrectLeo) 13 agosto 2022

Visualizza Tweet

Seth di Dave Franco è sopravvissuto in Day Shift?

Audrey parte con la figlia di Bud, la moglie e il suo esercito di vampiri, ma decide di lasciare l’inconscio Seth con Bud, sostenendo che le piacerebbe che lo vedesse, ma “Temo che qualcuno ti stia mangiando a cena” indicando Seth.

Si scopre che Audrey ha già morso Seth e lo ha trasformato in un vampiro e quando i due si svegliano nel soggiorno di Bud, c’è una forte tensione mentre Bud cerca di calmare Seth.

Tuttavia, i nuovi poteri di Seth lo fanno diventare irregolare e mostra immediatamente i denti verso Bud, ringhiando e tentando di balzare verso di lui più volte – Bud fa l’unica cosa che sa fare e taglia la testa di Seth.

Con loro sorpresa, Seth è ancora vivo nonostante sia stato decapitato: è stato menzionato in precedenza nel film che alcuni vampiri possono sopravvivere con la testa mozzata, portando Seth a fare del suo meglio per tenere la testa a posto.

Bud e Seth tornano quindi al motel dove affrontano Heather, che si scopre essere stata una spia scontenta per Audrey: lei accetta di aiutare la coppia a sconfiggerla.

Seth sicuramente si fa avanti nel combattimento successivo, lavorando insieme a Bud e Heather in combattimenti ravvicinati per eliminare diversi vampiri mentre si muovono verso il suo nascondiglio.

Heather e Seth quindi prendono la via “dura” verso il basso e cadono attraverso le caverne per trovare Bud che combatte con il braccio destro di Audrey – alla fine hanno la meglio su di lui e procedono a staccare entrambe le braccia contemporaneamente; Seth si è guadagnato le sue prime zanne.

Alla fine del film, Seth si oppone al suo manager dell’Unione e poi se ne va con Heather: dobbiamo presumere che si prenderà cura di lui per un po’, finché la sua trasformazione non sarà sotto controllo.

Per concludere – Tecnicamente parlando, Seth non sopravvive al Day Shift poiché viene trasformato lui stesso in un giovane vampiro, ma è ancora “vivo” e la conclusione del film è eccitante.

Day Shift è disponibile per lo streaming in tutto il mondo su Netflix.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

In altre notizie, Dove guardare il remake di Indian Forrest Gump Laal Singh Chaddha