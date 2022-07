Cosa è successo a Michael Hughes di Girl in the Picture?

Netflix è diventata la casa dei documentari sul vero crimine negli ultimi anni con Fare un assassino, re tigre, stalker notturno e Nostro padre tutto diventa una visione essenziale.

*ATTENZIONE: contenuti di natura inquietante in vista*

L’ultima aggiunta al genere del servizio di streaming è Girl in the Picture che sembra destinata a perseguitare i tuoi incubi poiché descrive in dettaglio la tragica vita di Suzanne Sevakis.

Un’altra figura importante in Girl in the Picture è Michael Hughes, ma chi era e cosa gli è successo dopo gli eventi del documentario?

Di cosa parla Girl in the Picture?

Pubblicato da Netflix mercoledì 6 luglio 2022, Girl in the Picture racconta la storia di Suzanne Sevakis e descrive in dettaglio i crimini di Franklin Delano Floyd.

Nel 1974, Franklin sposò una donna di nome Sandi Chipman. Sandi ha avuto quattro figli, tutti rapiti un anno dopo.

Floyd ha rilasciato tutti tranne uno dei bambini, mantenendo la quarta, Suzanne. L’ha ribattezzata Sharon Marshall per crescere come sua secondo Oxygen.

Anni dopo, Sharon e il suo allora fidanzato fuggirono in Alabama dopo essere rimasta incinta. Ma Floyd riuscì a rintracciarla e la riportò indietro, costringendola a sposarlo. Ha anche costretto la bambina a cambiare il suo nome in Tonya Hughes nel processo.

Tuttavia, nel 1990, la storia di Suzanne terminò quando fu trovata morta dopo un sospetto incidente mortale all’età di 20 anni.

Chi era Michael Hughes in Girl in the Picture?

Michael Hughes era il figlio di Suzanne Sevakis.

Aveva solo due anni quando sua madre morì nel 1990. Dopo la sua morte fu mandato a vivere in una casa adottiva.

Senza parenti di sangue immediati che si prendessero cura di lui e un test del DNA che dimostrava che Floyd non era il padre del ragazzo, trascorse i quattro anni successivi alle cure dei genitori adottivi Merle ed Ernest Bean.

Tuttavia, nel 1994, Michael è stato rapito dalla sua scuola da Floyd. Il 12 settembre ha preso d’assalto la Indian Meridian Elementary School di Choctaw, in Oklahoma, con una pistola.

Non solo Floyd ha rapito Michael, ma ha anche rapito il preside della scuola, James Davis, che è stato poi trovato legato a un albero.

Cosa è successo a Michael Hughes?

Gli agenti di polizia non erano sicuri di cosa fosse successo a Michael Hughes per anni fino a quando, dopo decenni di speculazioni, Franklin Delano Floyd ha confessato l’omicidio.

Secondo l’agente speciale Scott Lobb, che ha parlato in un comunicato stampa dell’FBI, Floyd sarebbe stato spinto “oltre il limite” dal fatto che Michael si comportava come un “tipico bambino di sei anni”.

“Floyd ha sentito la pressione e ha semplicemente esaurito la pazienza”, ha detto Lobb. “Si è girato, mi ha guardato e ha detto: ‘Gli ho sparato due volte alla nuca per renderlo molto veloce'”.

Per Settimana delle notizie, Floyd ha detto all’FBI che i resti di Michael sarebbero stati sepolti vicino all’ultima uscita interstatale che lasciava l’Oklahoma. Tuttavia, nonostante un’estesa ricerca, non sono mai stati trovati.

Per i suoi crimini, Franklin Delano Floyd è attualmente nel braccio della morte all’età di 79 anni. È stato dichiarato colpevole di rapimento federale e durante quell’indagine, i capi dell’FBI sono stati condotti da Cheryl Ann Commesso. Commesso, ex collega di Sevasksis (Tonya), è stato trovato morto, all’età di 18 anni.

Floyd è stato riconosciuto colpevole dell’omicidio di Commesso e condannato a morte.

Girl in the Picture è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 6 luglio 2022.

