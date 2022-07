Cosa è successo a Girl in the Picture di Netflix alias Suzanne Sevakis? Qual è la sua storia?

Netflix ha pubblicato un documentario agghiacciante basato sulla misteriosa morte di una giovane donna questo mercoledì. Il film ha portato un’esperienza illuminante per il pubblico. ‘Ragazza nella foto’ è arrivato immediatamente ai migliori film polizieschi dello streamer in meno di una settimana. L’ingannevole passato di Suzanne Sevakis inizia a disfarsi quando il suo corpo viene ritrovato sul ciglio della strada. Quando morì all’età di 20 anni lasciò solo il misteri della sua vita. E un uomo che afferma di essere suo marito con un bambino in braccio. Hai sentito tutta la storia di Suzanne Sevakis? Continua a leggere per saperne di più su cosa le è successo!

Girl in the Picture è la storia straziante di una giovane madre

Il film si tuffa nella vita passata di Suzanne Sevakis che ha vissuto la sua vita sotto molti nomi falsi tra cui Sharon Marshall e Tonya Tadlock. La storia inizia con Sandi Chipman (la madre di Suzanne) che la teneva in isolamento quando era una bambina. E un giorno Sandi improvvisamente svanì lasciandola alle cure di Franklin (il padre di Susanna). Franklin ha incontrato sua madre nel 1974 e la coppia si è sposata spesso entro un mese dalla datazione.

Tuttavia, la svolta qui è che Franklin passava la sua vita anche su pseudonimi come Suzanne e quando incontrò Sandi per la prima volta si chiamava Brandon Williams. Sandi aveva quattro figli ma non poteva passare molto tempo con loro. Poiché è stata incarcerata per attività fraudolente su conti scoperti. Nel frattempo, quando è tornata a casa dopo la condanna a un mese, Franklin è già partita portando con sé i bambini.

Viene rivelato che due delle sue figlie sono state lasciate in affido. Ma il figlio di Sandi non è stato trovato fino a quando 2019. Quando Phillip si è fatto avanti svelare le sue radici di nascita attraverso un test del DNA e ho scoperto che lui è il ragazzo scomparso. Nel 1975, Suzanne era l’unica figlia tenuta dal suo patrigno e fu educata sotto il falso nome di Sharon Marshall, proprio come Franklin. Essendo una studentessa intelligente, le è stata offerta una borsa di studio per studiare Ingegneria Aerospaziale presso il Georgia Institute of Technology. Ma Franklin le ha negato di studiare ulteriormente quando è rimasta incinta e si sono trasferiti a Tampa, in Florida, prendendo le nuove identità di Tonya e Clarence.

Suzanne ha vissuto un’infanzia violenta e ha sfruttato la giovinezza

Dopo aver dato alla luce il suo primo figlio Michael, Suzanne ha iniziato a lavorare in uno strip club come ballerina. Più tardi Franklin la sposò mentre si recavano a New Orleans e durante i viaggi diede alla luce una bambina. Dopo tutte queste orribili esperienze della sua vita, iniziò a temere per la vita. Mentre informa una delle sue amiche al club che sta progettando di scappare.

Successivamente, Suzanne è stata trovata mortalmente ferita sulla strada quando un’auto l’ha investita ed è morta dopo cinque giorni in ospedale. Sebbene Franklin sia stato interrogato dalla polizia, non sono riusciti a trovare alcuna prova contro di lui e lo hanno liberato. Ed è così che la vita di Suzanne è finita tragicamente in un caos completo e distruzione all’età in cui le persone normali vanno al college. Ma ci sono conseguenze mortali per il figlio di Suzanne, Michael, che ti lasceranno terrorizzato. Se sei curioso di sapere la fine vai a guardare Ragazza nella foto in streaming esclusivamente su Netflix.

