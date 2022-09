Cosa è successo a David Dahmer?

L’attesissima serie drammatica poliziesca Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer finalmente arriva su Netflix il 21 settembre. Racconta l’orribile storia vera di uno dei serial killer più famosi d’America, Jeffrey Dahmer, e i macabri omicidi che ha commesso tra il 1978 e il 1991. Dopo una follia omicida durata oltre un decennio, Dahmer è stato infine catturato e arrestato nel 1991. È stato condannato a 16 ergastoli, ma in seguito è stato picchiato a morte da un compagno di prigionia. Ma che dire della famiglia di Dahmer? Dov’è suo fratello, David Dahmer? È ancora vivo? Abbiamo condiviso dove si trova la famiglia di Dahmer nel 2022.

Jeffrey Dahmer ha avuto un’infanzia piuttosto dura. I suoi genitori hanno costantemente lottato con problemi coniugali, che hanno lasciato Dahmer a sentirsi trascurato e solo. Suo padre, Lionel Dahmer, trascorreva gran parte del suo tempo lontano da casa mentre sua madre, Joyce, soffriva di attacchi di depressione. Un insegnante della sua scuola elementare ha persino notato come era cambiata Dahmer. Cominciò a mostrare segni di abbandono. Poi, nel 1966, Joyce diede alla luce il fratello minore di Dahmer, David Dahmer. Ha anche avuto modo di nominarlo, ma la loro relazione ha preso una brutta piega dopo che Dahmer ha notato che suo fratello aveva ricevuto più amore e attenzione dai loro genitori.

Una volta che i genitori di Dahmer hanno divorziato, ha deciso di vivere con suo padre mentre sua madre e il fratello minore si sono trasferiti nel Wisconsin per vivere con i parenti. Poco tempo dopo, Dahmer ha commesso il suo primo brutale omicidio.

Dopo che Dahmer è stato condannato per aver ucciso e smembrato 17 giovani uomini e ragazzi, le vite della sua famiglia sono cambiate per sempre. Sono stati costantemente molestati e alcuni membri della famiglia si sono persino trasferiti e hanno cercato di lasciarsi il passato alle spalle. Allora, dov’è la famiglia di Jeffrey Dahmer oggi?

Cosa è successo al padre di Jeffrey Dahmer?

Mentre Jeffrey Dahmer è stato incarcerato, Lionel Dahmer e la sua nuova moglie Shari lo hanno visitato regolarmente fino alla sua morte nel 1994. Lionel ha persino scritto un libro intitolato Storia di un padre, dove racconta la sua versione della vita di Jeffrey e com’era come padre di un famigerato serial killer. Non è chiaro se Lionel Dahmer sia ancora vivo nel 2022, ma sembra che lo sia dopo aver fatto alcune ricerche.

Secondo un’intervista che Lionel fece con People nel 1994, Lionel menziona come la nonna di Jeffrey avesse paura di lasciare la sua casa dopo aver subito continue molestie da parte dei giornalisti seduti fuori casa sua. La nonna di Jeffrey ha praticamente vissuto il resto della sua vita nella paura fino alla sua morte nel 1992 a causa degli atroci crimini di Jeffrey.

Che fine ha fatto Joyce Flint?

Come riportato dal Los Angeles Times, Joyce si trasferì a Fresno, in California, poco prima che Jeffrey Dahmer fosse catturato dalla polizia. Lì, ha gestito una residenza di riposo prima di diventare un case manager per il Central Valley AIDS Team. Ha lavorato con pazienti affetti da HIV e AIDS fino alla sua morte nel 2000. Secondo un’intervista che Joyce ha fatto con Hard Copy, Joyce ha parlato con Jeffrey ogni domenica sera mentre era incarcerato. Joyce ha anche detto di aver visitato Jeffrey una volta mentre era in prigione.

Cosa è successo a David Dahmer?

Dopo che David Dahmer si è laureato all’Università di Cincinnati, ha cambiato nome, ha assunto una nuova identità e non si è più visto né sentito. David non ha mai rilasciato interviste riguardo a suo fratello maggiore e si è completamente dissociato da lui e dai suoi crimini indicibili. Non è noto se David sia ancora vivo nel 2022.

