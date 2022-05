Cosa devono sapere i genitori?

Lungo per la corsa uscirà venerdì in esclusiva su Netflix e il pubblico di tutto il mondo adorerà sicuramente questo commovente film d’amore per adolescenti basato sull’omonimo romanzo di Sarah Dessen. Prima dell’uscita del film, potresti chiederti del Lungo per la corsa classificazione in base all’età e ciò che i genitori dovrebbero sapere sul film prima di consentire ai bambini di guardarlo.

Il film segue la studiosa Auden (Emma Pasarow) che decide di trascorrere la sua estate nella tranquilla località balneare di Colby con suo padre (Dermot Mulroney) e la sua matrigna Heidi (Kate Bosworth). Mentre è lì, Auden incontra il bello e misterioso Eli (Belmont Cameli), che aiuta Auden a capire cosa si è persa durante gli anni del liceo. Non ci vuole molto perché le scintille volino tra di loro.

Prima di immergerti nel film con la tua famiglia questo venerdì, 6 maggio, esaminiamo cosa puoi aspettarti dal film e cosa significa la classificazione in base all’età.

Qual è la classificazione in base all’età di Along for the Ride?

Lungo per la corsa ha una classificazione in base all’età di TV-14, una classificazione in base all’età assegnata ai programmi destinati ad essere visti da un pubblico di età superiore ai 14 anni.

Secondo le linee guida TV per i genitori, i programmi che ricevono una valutazione di TV-14 potrebbero contenere materiale che molti genitori riterrebbero inadatto ai bambini di età inferiore ai 14 anni, come dialoghi intensamente allusivi, linguaggio forte e volgare, situazioni sessuali intense o violenza intensa.

Dopo aver visto il film, posso dirti che non include nulla di quanto sopra tranne un linguaggio forte e volgare in almeno un caso. Nel complesso, anche per quello che è essenzialmente un film PG-13, Lungo per la corsa è molto docile e adatto alle famiglie. Se non fosse stato per un paio di imprecazioni e alcuni dialoghi suggestivi, il film avrebbe probabilmente potuto essere classificato come TV-PG, in realtà sono sorpreso che non lo fosse.

Ci sono scene di nudità o di sesso in Along for the Ride?

No. Ci sono alcune scene di adolescenti in costume da bagno, ma questo è tutto.

C’è uso di droghe in Along for the Ride?

C’è qualche festa leggera per adolescenti ma non vediamo nulla di esplicito.

Ci sono scene spaventose in Along for the Ride?

No. Ci sono alcune sequenze d’azione e si parla di argomenti maturi e talvolta cupi, ma oltre a questo, Lungo per la corsa è una tariffa di benessere pensata per affascinare gli spettatori piuttosto che spaventarli o deprimerli.

Orologio Lungo per la corsa questo venerdì, 6 maggio, in esclusiva su Netflix.