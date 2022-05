Cosa collega Lloyd Hansen e Tony Stark se non i fantastici peli sul viso? SCOPRI come Chris Evans richiama le sue radici nel MCU

A seguito del rilascio di Vendicatori: Fine del gioco, Chris Evans ha appeso lo scudo e ha annunciato il suo ritiro dal ruolo di Capitan America. Dopo quasi un decennio come Steve Rogers, il Marvel Cinematic Universe è andato avanti senza di lui. Nel frattempo Evans è passato a lavori che ampliano la sua gamma. Il cambiamento più notevole di Evans da Capitan America arriva nel prossimo film di Netflix L’uomo grigio.

Nel film, interpreta un assassino gioiosamente pazzo. La funzione di Lloyd Hansen è l’esatto opposto di quella di Rogers. Ma ciò non implica che Evans abbia completamente abbandonato l’MCU. Nel trailer c’era ancora un riferimento contorto all’MCU.

Scopriamo dov’era.

Chris Evans fa un sottile cenno al MCU nel trailer di The Grey Man

Nel mezzo di un trailer che mostra la devastazione di Hansen, riff su un antico proverbio, notando che “se vuoi fare una frittata, devi uccidere alcune persone.”

Sebbene sembri essere un normale discorso malvagio da un film d’azione esagerato, stabilisce anche contro chi deve affrontare Court Gentry di Ryan Gosling, al di là delle causalità che Hansen commette, nel trailer. Ma si collega anche a cosa Tony Stark detto anche nel MCU.

L’abbiamo sentito per la prima volta in Civil War

In Capitan America guerra civile, Tony Stark ha utilizzato una variazione della dichiarazione. Stark ha chiuso un discorso di laurea al MIT con l’osservazione, “vai a rompere delle uova” dopo aver rivelato di aver completamente finanziato il progetto di ogni studente senza vincoli Sovvenzione della Fondazione di settembre.

Anche in Age of Ultron

In I Vendicatori: l’era di Ultron, anche la linea è stata trasformata in modo memorabile. Thor interrompe una conversazione tra Ultron e suo “padre”, Iron Man, in una delle prime battaglie.

Thor assicura a Ultron che non deve spezzare nulla dopo che Ultron ha avvertito Iron Man che gli spezzerà il cuore se necessario. “Chiaramente, non hai mai fatto una frittata,Ultron risponde.

Iron Man scherza sul fatto che Ultron lo abbia superato di un secondo, dimostrando che l’IA malvagia ha ereditato l’arguzia di suo “padre”.

Chris Evans richiamare al MCU mentre interpreta un cattivo è sicuramente una cosa divertente. In effetti, il suo personaggio nel film ha un po’ di umorismo, come si vede nel trailer. Ecco perché questo riferimento fa ridere le persone.

Avete individuato il riferimento quando avete visto per la prima volta il trailer L’uomo grigio o no? Fateci sapere nei commenti.

Tlui Uomo Grigio uscirà il 15 luglio su Netflix.

