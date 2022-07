Cosa c’è che non va in Denny in Virgin River? Spiegazione della malattia della quarta stagione

*AVVERTENZA: spoiler in arrivo per la stagione 4 di Virgin River*

La quarta stagione di Virgin River è ricca di colpi di scena e vede alcuni nuovi volti arrivare nella città immaginaria della California.

Uno dei nuovi arrivi più importanti è Denny Cutler, che è una presenza costante dopo essere stato introdotto nell’episodio di apertura.

Tuttavia, non tutto è come sembra con Denny, e i segni che sta nascondendo una malattia hanno lasciato i fan di Virgin River a chiedersi esattamente cosa c’è che non va in lui.

Chi è Denny a Virgin River?

Denny Cutler arriva a Virgin River affermando di essere il nipote del dottor Vernon Mullins.

È apparso per la prima volta nel finale della stagione 3 e nell’episodio 1 della stagione 4, appare alla porta di casa di Doc e divulga la rivelazione sbalorditiva.

Denny spiega di essere il nipote di Rose Miller, una donna con cui Doc è uscito durante il college prima che si interrompessero quando Vernon si avventurò alla scuola di medicina.

A Doc era stato detto che Rose era morta decenni prima, ma Denny rivela che è ancora viva mentre entrambi i suoi genitori sono morti; sua madre quando era solo un bambino e suo padre solo un mese fa.

Non ci vuole molto prima che Doc riveli ai residenti di Virgin River che ha un nipote e presenta Denny a Lizzie e la coppia si è subito trovata d’accordo.

Tuttavia, nonostante la sua piacevole presentazione, non tutto su Denny è come sembra, con Muriel che esorta Doc a stare attento alle intenzioni del nuovo arrivato.

Segni che Denny sta nascondendo una malattia

Per tutta la stagione 4, Denny pone ripetutamente domande in modi sospetti e insoliti e mentre alcuni credono che stia cercando di truffare Doc Mullins, in realtà sta nascondendo una malattia.

Nonostante Denny e Lizzie si piacciano chiaramente, Denny la respinge ripetutamente quando cerca di portare la loro relazione in erba allo stadio successivo.

Inoltre, Denny viene sorpreso a fare irruzione nell’armadietto dei medicinali della clinica da Mel e più avanti nella stagione, Lizzie trova una bottiglia di pillole nella sua stanza.

Dopo che Doc si confronta con Denny sulle sue recenti azioni, Denny gli dice un segreto che non può ripetere e da quel momento in poi Doc è notevolmente più cauto con Denny e si assicura sempre che stia bene.

L’ultimo e più ovvio indizio che Denny non sta bene arriva nei momenti finali dell’episodio 11 quando torna a casa di Doc e Hope e crolla a terra.

Cosa c’è che non va in Denny in Virgin River?

Denny soffre della malattia di Huntington, un fatto che rivela a Lizzie nell’episodio 12.

La malattia di Huntington è una condizione degenerativa che impedisce a parti del cervello di funzionare correttamente nel tempo e di solito è terminale dopo un periodo di circa 20 anni.

Di solito è ereditato dai genitori di una persona, cosa che Denny probabilmente ha fatto da suo padre, Ryan.

Secondo il sito web del NHS del Regno Unito, l’Huntington può causare difficoltà di concentrazione, vuoti di memoria, depressione e sbalzi d’umore. Può anche causare difficoltà a muoversi, respirare e parlare nelle sue fasi successive.

La bottiglia di clonazepam (etichettata come Klonopin) che Lizzie ha trovato, era stata originariamente prescritta al padre di Denny, ma ha usato lui stesso i farmaci per alleviare i suoi sintomi poiché il farmaco viene utilizzato per prevenire e controllare convulsioni e attacchi di panico calmando il cervello e i nervi , secondo WebMD.

La malattia di Denny è il motivo per cui continua a respingere Lizzie perché non vuole ferirla mentre le sue condizioni continuano a peggiorare.

La stagione 4 di Virgin River è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata mercoledì 20 luglio 2022.

