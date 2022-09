Cosa aspettarsi da “After Ever Happy” e cosa c’è di nuovo in fila?

Il Dopo il franchise di film è stato una pletora di trame strazianti con molti colpi di scena. Dall’inizio della serie dal primo film all’ultimo, Tesa e Hardin hanno attraversato abbastanza difficoltà nelle loro vite. Ma hanno deciso di tornare sempre l’uno all’altro alla fine della giornata. Tuttavia, Dopo che siamo caduti ha lasciato i fan devastati con un cliffhanger che ci aspettiamo abbia un senso nell’ultima storia. Come ormai tutti sappiamo, Dopo sempre felice è ora nelle sale e arriverà presto sui nostri schermi tramite Netflix.

Ma il fandom è preparato per questa corsa infernale con Hardin e Tessa? La loro storia finirà con una nota positiva come è sempre stata? O dobbiamo impilare le carte veline mentre è acceso? Trattieni il respiro mentre ti presentiamo alcune delle teorie più attese del film. Ecco una breve sinossi di Dopo sempre felice che potrebbe renderti le cose più facili.

Aspetta, questo potrebbe contenere alcuni spoiler diretti, quindi, anche se vuoi strangolare qualcuno a morte, Instagram è il tuo uomo. Non noi!

Cosa possiamo aspettarci da After Ever Happy su Netflix?

Per prima cosa, il terzo film del franchise ha avuto alcune enormi rivelazioni sui genitori biologici di Hardin. Sua madre e Vance avevano sempre qualcosa da fare. Qualcosa che è rimasto incompiuto. Più avanti nel film, sappiamo che Vance è in realtà il padre di Hardin. Anche se Tessa prende una decisione che cambia la vita, è difficile persino immaginare dove finiranno i due.

Tuttavia, come abbiamo già visto arrivare, Hardin potrebbe rompere con Tessa per non essere più un peso per lei nel film finale. Secondo il teaser e i videoclip rilasciati su Instagram, è molto atteso che Tessa e Landon abbiano qualcosa in corso tra di loro.

Hardin è probabilmente tornato ad essere il cattivo con la giacca nera scura con le ragazze che gli si adagiano addosso. Tessa, tuttavia, si impegna molto e gestisce il suo lavoro e parte per Londra da sola. C’è sicuramente qualcosa di gravemente sbagliato in suo padre poiché sembra attraversare un altro trauma. Ancora una volta, anche dopo la serie di eventi traumatizzanti e insidiosi crepacuore, potrebbero esserci buone notizie per la coppia deragliata. Potrebbe esserci un time-lapse sicuro di anni poiché la coppia è già nella loro mezza età entro la fine del trailer.

L’account Instagram ufficiale di Dopo i film hanno rilasciato una foto che mostra un adolescente con una strana somiglianza con Hardin. Anche l’ultimo libro di Anna Todd si conclude con la nota che Hardin e la sua Tessa sono finalmente genitori di due bellissimi bambini, Emery e Auden.. Questa dovrebbe essere una grande sorpresa poiché abbiamo visto Tessa avere problemi con la sua gravidanza. Indipendentemente da ciò, questa sarebbe una fine più dolce e più bella per la vita devastante della nostra amata coppia. Dopo tutto quello che hanno passato nella vita, questo è il minimo che devono a se stessi.

Quali sono le tue previsioni per il film? Ti aspetti altri colpi di scena che potrebbero tagliare i nostri cuori in due ancora una volta? Versa tutto nei commenti qui sotto.

