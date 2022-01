“Copshop” di Gerald Butler arriva come Netflix Original in alcune regioni

Il ben recensito Copshop è appena atterrato esclusivamente su Netflix in più regioni complete del marchio Netflix Original. Detto questo, sono solo una manciata di regioni con l’immagine di streaming globale per Copshop essendo altamente frammentato.

Diretto da Joe Carnahan, il thriller d’azione del 2021 è stato interpretato da Gerard Butler, Frank Grillo e Alexis Louder.

Ecco la sinossi presente sulla pagina Netflix del film:

“I proiettili volano e il sangue schizza in una stazione di polizia di una piccola città quando un poliziotto alle prime armi blocca inconsapevolmente un killer a contratto nella cella di fronte al suo obiettivo.”

Il film è certificato fresco su RottenTomatoes con un punteggio dell’82%. I punteggi del pubblico sono altrettanto favorevoli con un punteggio del pubblico del 74%.

Almeno sei regioni Netflix hanno ricevuto Copshop il 14 gennaio, tra cui:

Netflix Australia

Netflix Germania

Netflix Hong Kong

Netflix Malesia

Netflix Filippine

Netflix Singapore

Perché Copshop non è su Netflix nel Regno Unito o negli Stati Uniti?

Tuttavia, il thriller d’azione non è arrivato su Netflix ovunque oggi.

Copshop è già stato ritirato e distribuito da altre società sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito.

Negli Stati Uniti, il film è distribuito da Open Road Films, una sussidiaria di AMC Theatres e Regal Entertainment Group. Sebbene alcuni dei loro film distribuiti siano arrivati ​​su Netflix, non possiamo dire con certezza se Copshop arriverà su Netflix negli Stati Uniti. In tal caso, sarà nel 2022 in base alle aggiunte passate, ma non ci contare. Il film è uscito nelle sale americane a settembre 2021. Al momento è disponibile solo sui servizi PVOD.

Nel Regno Unito, il film è distribuito da STXInternational, dove ha debuttato anche nei cinema a settembre 2021. Secondo gli Stati Uniti, il film è disponibile solo sui servizi VOD a partire da gennaio 2022.

Altrove, i diritti di distribuzione sono stati per lo più concessi ad Amazon Prime che distribuisce il film in regioni come la Francia. Anche alcuni distributori locali stanno portando il film come KPN nei Paesi Bassi. Per la maggior parte, il film è disponibile solo sui servizi VOD nella maggior parte del mondo per il momento.

Questo è tutto per dirlo Copshop ha avuto una strategia di rilascio disordinata in tutto il mondo con il film che con ogni probabilità arriva su servizi che hanno pagato di più o hanno rapporti esistenti con STXinternational.

Vivi in ​​una regione in cui Copshop è in streaming? Fateci sapere nei commenti.