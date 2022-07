Continua a respirare, disaccoppiato e altro ancora

L’ultimo fine settimana di luglio è alle porte ed è il momento perfetto per guardare alcuni fantastici programmi Netflix. Lo streamer è pronto con nuove uscite e vecchi preferiti per farti divertire per tutto il fine settimana. Di seguito è riportato un eccellente elenco di nuove serie bingeable e alcuni preferiti con nuovi episodi.

fiume vergine e Cose più strane Tieniti ancora in cima alla lista dei 10 migliori programmi TV di Netflix. E sono uniti da Da solo, Resident Evil, All American Homecoming, e Alba.

Agosto 2022 è ricco di prossime uscite da non perdere. I film hot in uscita includono Stagione dei matrimoni, Turno diurno, e Guarda in entrambi i modi e l’attesissima serie, L’uomo di sabbia.

I migliori nuovi programmi Netflix del 30 luglio 2022

Continua a respirare

Continua a respirare è una serie di sopravvivenza originale Netflix che è appena stata rilasciata ed è già al numero 2 nell’elenco dei 10 migliori programmi TV. Creata da Martin Gero e Brenda Gall, questa serie segue una donna sola il cui aereo si schianta in una remota landa selvaggia in Canada.

Melissa Barrera interpreta Liv, una donna che deve usare il suo ingegno per combattere gli elementi e qualsiasi altra cosa che incontra mentre cerca di sopravvivere all’incidente aereo che la lascia bloccata nel corso dei sei episodi della serie.

Il cast aggiuntivo include Jeff Wilbusch, Florencia Lozano, Juan Pablo Espinosa e Austin Stowell.

Disaccoppiato

La nuova commedia romantica Disaccoppiato è stato creato e scritto da Darren Star (Sex and the City, Emily a Parigi) e Jeffrey Richman (Famiglia moderna).

Con Neil Patrick Harris nei panni di Michael Lawson, un agente immobiliare di New York City che si ritrova nella piscina degli appuntamenti dopo 17 anni dopo essere stato scaricato dal suo partner, Colin (Tuc Watkins), che Michael pensava fosse la sua anima gemella. Ora, Michael deve riscoprire come uscire con un uomo single di Manhattan sulla quarantina.

Disaccoppiato nel cast ci sono anche Brooks Ashmanskas, Emerson Brooks e Tisha Campbell.

Car Masters: Rust to Riches stagione 4

La serie di realtà Maestri dell’auto: dalla ruggine alla ricchezza segue la troupe di Gotham Garage di Temecula, in California, ed è uno degli spettacoli automobilistici più popolari su Netflix. La quarta stagione della serie è ora disponibile per lo streaming.

La premessa di base è che l’equipaggio acquisisca veicoli in cui daranno ampi rifacimenti, modernizzandoli, il che a sua volta aumenta drasticamente il loro valore, quindi manterranno o scambieranno. Il garage ha anche creato molti oggetti di scena per film e programmi TV nel corso degli anni.

Sbalordito stagione 3

La terza stagione della serie Netflix del concorso di soffiatura del vetro Soffiato via ora è disponibile. La serie presenta 10 soffiatori di vetro in competizione per un pacchetto premio del valore di $ 65.000, inclusa una residenza al Corning Museum of Glass.

La configurazione è simile alla maggior parte delle serie di competizioni, con i concorrenti eliminati dopo ogni round. Il vincitore non solo avrà la fama e la notorietà di essere il migliore della competizione, ma il premio ha il potenziale per portare la sua carriera su un piano più alto. La serie è ospitata da Nick Uhas con Resident Evaluator e Glass Master Katherine Gray.

Cibo di strada: USA

Hai guardato Cibo di strada: Asia e America Latina adesso Cibo di strada: USA è qui. Come la serie precedente, Stati Uniti d’America presenta interviste con chef di street food che raccontano la storia del cibo di strada, ma questa volta negli Stati Uniti.

Stagione 1 di Cibo di strada: USA viaggia a Los Angeles, Portland, New York City, New Orleans, Oahu e Miami per vedere come il cibo di strada ha influenzato quelle regioni. Questa serie si tuffa nella cultura e nella diversità di questi cibi e nel cuore e nell’anima che li compongono.

