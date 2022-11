“Conosco le ragazze così…” – Ryan Reynolds parla di cosa “spera” per il bambino n. 4 con Blake Lively

Ryan Reynolds e Blake Lively aspettano il loro quarto figlio, che è stato rivelato all’evento Forbes Power Women’s Summit il 15 settembre. La bellissima madre di tre figlie era raggiante mentre mostrava il suo pancione in un mini abito scintillante. Di recente abbiamo anche visto le sue fotografie in un abito nero durante un’uscita da solista a Manhattan. La coppia più trendy di Hollywood è sempre vista parlare delle loro adorabili figlie nelle interviste.

Il Piscina morta star in particolare continua a pubblicare tweet esilaranti sulla genitorialità. Adora assolutamente le sue figlie e gli piace mostrare il suo amore per loro con un tocco di umorismo. L’attore 45enne è circondato da donne in casa e sicuramente ha imparato l’arte dell’interiorizzazione. E ora, quando danno il benvenuto a un’altra anima, Reynolds parla delle sue “speranze” per il bambino n. 4 con sua moglie.

Ryan Reynolds si sente a suo agio con la squadra delle sue ragazze a casa

Ryan Reynolds e il cast di stelle Spiritoso si è seduto con In data odierna il 7 novembre per parlare del loro prossimo film. Durante l’intervista, il Ragazzo libero star ha parlato dell’accoglienza del quarto figlio in famiglia. L’ospite ha chiesto all’attore se conosce il sesso del bambino.

Nella sua risposta, la star nata a Vancouver ha detto che lo scopriranno solo quando nascerà il bambino. “Conosco ragazze, quindi in un certo senso ci spero, ma sono pronto per qualunque cosa accada”, osservò Reynolds.

Inoltre, Hoda ha menzionato il fatto che lo stesso Reynolds è cresciuto in una famiglia piena di soli ragazzi. Quindi questo è uno dei motivi principali per cui il Avviso rosso star vorrebbe dare il benvenuto a un’altra bambina. “(vengo da) tutti i fratelli, per questo parlo per esperienza. Amo il mio benessere e la mia casa” scherzato Il progetto Adam stella.

Ryan Reynolds è il fratello più giovane della famiglia Reynolds e ha menzionato più volte che c’è sempre stato questo ambiente serio nella sua casa. Ha anche affermato di essere stato un “bersaglio mobile” tra tre fratelli maggiori.

Sul lavoro, il suo nuovo film spiritoso, è una rivisitazione moderna del famoso romanzo di Charles Dickens Canto di Natale. Diretto da Sean Anders, il film uscirà in cinema selezionati l’11 novembre e potrà essere trasmesso in streaming su Apple TV+ dal 18 novembre.

