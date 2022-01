Conosci Tait Blum della squadra di casa attraverso la sua età, Instagram e ruoli

Fai spazio a un nuovo film preferito.

Home Team segue la storia dell’allenatore della NFL Sean Payton che si riconnette con suo figlio, interpretato da Tait Blum.

È una giovane star promettente e brilla nei panni di Conor, il figlio di Sean, recitando al fianco dei veterani di Hollywood in un film prodotto dal leggendario Adam Sandler.

Kevin James e Taylor Lautner sono i protagonisti del film, interpretando lo staff tecnico della squadra di football della scuola media di Conor.

Ora, conosciamo Tait Blum e consideriamo la sua età.

Rivelata l’età di Tait Blum

Classe 2011, Tait Blum ha circa 11 anni.

Tenendo conto di ciò, il suo casting ha senso perché, nella vita reale, Conor è nato nell’anno 2000, facendogli 12 anni durante il periodo in cui è ambientato il film.

Esplorato l’Instagram e i ruoli di Tait Blum

Tait è noto per i suoi ruoli in Titani (2018) e Per tutta l’umanità (2019). In quest’ultimo, recita al fianco del fratello minore Teddy, interpretando una versione precedente del suo personaggio.

L’account Instagram di Tait non è attualmente verificato ma vanta 4.441 follower. Con solo 35 post, usa la sua pagina per condividere i contenuti dei progetti di recitazione in cui è coinvolto.

Dal combattimento al cinema?

Alcuni fatti bizzarri sulla stella della squadra di casa vengono discussi dai fan emergenti mentre parliamo.

Uno dei più notevoli è che ha gareggiato come combattente di Jiu-Jitsu brasiliano, vincendo diversi tornei. Tuttavia, ha smesso di gareggiare dopo essersi rotto il braccio e essersi lussato la spalla durante l’allenamento.

Durante la pandemia, ha iniziato a scrivere sceneggiature, chitarra e collezionare figurine di calcio come hobby. Infatti, durante la sua conversazione con Just Jared Jr., spiega che desiderava scrivere, dirigere e recitare nel suo stesso film.

Tait Blum potrebbe benissimo diventare una tripla minaccia in pochissimo tempo.

