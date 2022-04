Conosci Elle di Heartstopper con l’età della star, Instagram e informazioni dettagliate

Un altro adattamento aveva fatto molto scalpore su Netflix.

Sviluppato da Alice Oseman, il romanzo d’amore britannico Heartstopper è basato sul suo webcomic e graphic novel con lo stesso nome.

È arrivato sulla piattaforma venerdì 22 aprile 2022 e punta l’obiettivo su Charlie e Nick mentre si sforzano di capire se la loro amicizia è più profonda di così.

Affrontando i temi dell’amore e delle relazioni giovanili, è stato ben accolto e le esibizioni hanno incoraggiato il pubblico a guardare dietro i personaggi e le stelle stesse.

Con questo in mente, concentriamoci su un particolare ladro di scene. Chi interpreta Elle in Heartstopper?

ancora dal trailer di Heartstopper, Netflix

Chi interpreta Elle in Heartstopper?

Elle Argent è interpretata da Yasmin Finney.

Nata il 30 agosto 2003 a Manchester, in Inghilterra, l’attrice diciottenne ha rapidamente sviluppato una base di fan grazie a Heartstopper. Esatto, sarai sorpreso di apprendere che è una nuova arrivata.

Elle segna il suo primo ruolo sullo schermo e l’attrice transgender non ha perso tempo a diventare un faro per la sua comunità, aumentando la consapevolezza sull’importanza della rappresentazione.

Rappresentata da Curtis Brown, la sua pagina rileva che i suoi video su TikTok che fanno luce sulle sue esperienze hanno accumulato milioni di visualizzazioni e lei è entrata in numerosi elenchi dei “più grandi influencer di Tik Tok”; ha migliaia di seguaci.

Fermacuori | Rimorchio ufficiale | Netflix

BridTV

9514

Fermacuori | Rimorchio ufficiale | Netflix

https://i.ytimg.com/vi/FrK4xPy4ahg/hqdefault.jpg

992179

992179

centro

13872

Segui Yasmin Finney su Instagram

Non solo puoi trovare Yasmin su TikTok, ma puoi anche seguire la sua pagina Instagram ufficiale su yazdemand.

Vanta ben 152.000 follower e ci sono una manciata di post relativi a Heartstopper, oltre a scatti glamour e altro ancora.

Impossibile caricare questo contenuto

“Sono solo così felice di poter dare vita a Elle”

Uno dei suoi post più recenti promuove la sua intervista con ReVamp Magazine ed è stata in realtà la star di copertina del numero di aprile 2022.

Quando le è stato chiesto come ci si sente a far parte di un mondo amato da tanti, ha spiegato:

“Sono così felice di poter dare vita a Elle perché troppe volte vediamo persone cis interpretare ruoli trans e togliersi opportunità e credito. Ma sono così felice e grata che Alice abbia visto Elle in me. Sono così grato a tutto il cast di Heartstopper e a tutte le persone coinvolte”.

Ha continuato: “Volevo assicurarmi di fare il meglio che potevo e assicurarmi che la rappresentazione fosse lì in me. Mi relaziono davvero con Elle, quindi essendo me stessa sul set e non recitando in un certo modo, l’autenticità sarebbe lì”.

Heartstopper è ora in streaming su Netflix.

In altre notizie, il sequel di Shaman King è stato confermato nonostante il rilascio di Netflix sia ancora in ritardo