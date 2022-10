Conosci Claudia Harrison, la nuova Principessa Anna di The Crown nella quinta stagione

Con Claudia Harrison che si unisce a The Crown nei panni della Principessa Anna, il personaggio è in buone mani da quando l’attrice è stata in TV britannica per decenni.

The Crown ha rivisto l’intero cast per la prossima stagione 5, ma non preoccuparti se sei triste nel vedere le tue star preferite andarsene; i reali vengono tramandati a diversi veterani.

Le leggende del teatro Imelda Staunton e Jonathan Pryce sono al centro della scena rispettivamente nei panni della regina Elisabetta II e del principe Filippo, poiché la serie di successo descrive in dettaglio il regno della regina negli anni ’90.

Claudia Harrison prenderà il posto di Erin Doherty nei panni della Principessa Anna, l’unica figlia del monarca. Una performance stellare di Claudia è garantita, grazie alla sua carriera di due decenni in TV, anche se The Crown è il ruolo più importante dell’attrice fino ad oggi.

La quinta stagione descriverà in dettaglio il regno della regina negli anni ’90, lo stesso decennio che ha visto lo scioglimento del primo matrimonio di Anne con il suo primo marito, Mark Phillips.

Scarica dal media center Netlfix – The Crown stagione 5

Chi è Claudia Harrison della quinta stagione di The Crown?

La notizia del nuovo concerto di Claudia è circolata almeno dall’agosto 2021 dopo che l’attrice è stata avvistata mentre girava con Imelda su una barca in Scozia, con indosso il velo.

Da non confondere con la cantante diciannovenne di The Voice Australia, Claudia Harrison sarebbe nata il 1 gennaio 1976. La 46enne ha studiato al Bradfield College, prima di laurearsi con lode alla Birmingham University.

Le sue capacità di recitazione sono state sviluppate dopo aver conseguito un diploma presso la Royal Academy of Dramatic Arts di Londra nel 2000.

Il primo ruolo di Claudia è seguito quello stesso anno, interpretando Lucy Jennings nella serie TV della BBC, Attachments. Da allora in poi, la sua carriera si è concentrata principalmente sulle serie britanniche, come The IT Crowd and Humans di Channel 4 e Holby City su BBC One.

Poiché The Crown è un fenomeno mondiale, sarà la sua prima grande esposizione agli spettatori statunitensi.

Claudia ha progettato una fattoria pluripremiata

L’attrice è madre di due figlie e di un figlio, che condivide con il marito James Gray. La coppia è sposata da almeno 18 anni.

Nel 2012, la splendida casa colonica con struttura in legno della coppia nel North Essex, nel Regno Unito, ha vinto la Best Timber Frame Home 2012. Grazie a Claudia, la casa ha anche vinto le categorie Best Interiors 2012 ai Daily Telegraph Homebuilding & Renovating Awards.

La fattoria è un ex aeroporto della seconda guerra mondiale che è stato occupato dal 381st Bombardment Group dell’USAF. Claudia e il marito contadino hanno mantenuto alcune delle strutture originali, avendo utilizzato gli edifici della base aerea come magazzini agricoli.

Costruito tra gennaio 2010 e giugno 2012, i costi di costruzione sono stati di £ 600.000, per un valore totale della proprietà di £ 950.000 nell’anno di completamento.

Mostra tutto

In altre notizie, perché Rhaenys non ha ucciso Aegon durante l’incoronazione di House Of The Dragon?