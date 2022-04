Confermato l’orario di uscita di questo giorno su Netflix

Quando è stato rilasciato nel 2020, 365 Days ha attirato rapidamente l’attenzione dei fan di Netflix per le sue scene di sesso bollenti e gli avvincenti colpi di scena.

Nonostante non sia riuscito a conquistare la critica, il Cinquanta sfumature di grigio-esque film ha comunque attirato abbastanza spettatori da giustificare un sequel, 365 Days: This Day, che arriverà sul servizio di streaming nell’aprile 2022.

Ma quando è il momento di uscita di 365 Days 2: This Day e cosa possono aspettarsi i fan dal volgare sequel?

365 giorni: questo giorno | Trailer ufficiale

Anteprima della trama di questo giorno

Seguendo le vicende del primo film, che ha visto Laura imprigionata per 365 giorni fino all’innamoramento di Massimo, il capo della famiglia criminale siciliana Torricelli, il sequel riprende gli eventi dopo quel cliffhanger sbalorditivo.

Nonostante i primi 365 giorni abbiano lasciato i fan temendo per Laura perché non è riuscita a uscire dal tunnel, Massimo e la sua futura sposa si sono riuniti e possono finalmente celebrare il loro tanto atteso matrimonio.

Tuttavia, il nuovo inizio della coppia è complicato ancora una volta dai legami familiari di Massimo e dall’arrivo di un uomo misterioso che spera di conquistare il cuore e la fiducia di Laura ad ogni costo.

365 Days 2: data e ora di rilascio di questo giorno

365 Days: This Day uscirà su Netflix mercoledì 27 aprile a mezzanotte Pacific Time negli Stati Uniti.

Come tutte le uscite Netflix, il film arriverà sul servizio di streaming contemporaneamente in tutto il mondo.

Per i fan con fusi orari diversi, questo si traduce in:

12:00 PT negli Stati Uniti

3:00 ET negli Stati Uniti

8:00 BST nel Regno Unito

9:00 CEST in Europa

12:30 IST in India

17:00 AEST a Sydney, Australia

Un terzo film di 365 giorni è in arrivo

Esatto, una volta che i fan hanno superato 365 Days: This Day, c’è un altro film che si dirige verso di noi.

I film di 365 giorni sono in realtà basati su una serie di romanzi dell’autrice polacca Blanka Lipińska e ci sono tre libri nella serie.

Dopo il romanzo originale di 365 giorni (noto come 365 dn in polacco), sono i sequel 365 Days: This Day and Prossimi 365 giorni.

Quando Netflix ha commissionato il secondo film di 365 Days, il servizio di streaming ha anche dato il via libera alla produzione del terzo film della trilogia che è stato girato insieme al secondo.

Secondo Deadline, l’uscita di entrambi i film è prevista per il 2022.

365 giorni: questo giorno sarà disponibile per lo streaming su Netflix da mercoledì 27 aprile 2022.

