Confermato il tempo di uscita di Wendell & Wild per il film in stop-motion di Netflix

Il tempo di uscita internazionale per l’imminente film commedia horror in stop-motion di Netflix Wendell and Wild è stato appena confermato.

Con Halloween in agguato dietro l’angolo, è il momento perfetto per sistemarsi per la serata davanti a un film dell’orrore.

Mentre gli slasher live-action e i film pieni di paura del salto domineranno senza dubbio la lista di Halloween, ci sono tutta una serie di titoli animati e stop-motion che sicuramente ti faranno venire la pelle d’oca.

Questa settimana, Netflix è finalmente pronto per presentare in anteprima la loro attesissima commedia horror in stop-motion Wendell and Wild, ma a che ora uscirà il film per lo streaming OTT in tutto il mondo?

Di cosa parla Wendell & Wild?

Wendell and Wild è una commedia horror in stop-motion di Henry Selick, un regista veterano che ha già prodotto The Nightmare Before Christmas (1993), James and the Giant Peach (1996) e Coraline (2009).

Il film racconta la storia di una ragazza di 13 anni di nome Kat Elliot, una dura adolescente amante del punk-rock con un passato colpevole, la cui vita viene sconvolta quando incontra due intriganti fratelli demoni chiamati Wendell e Wild.

Wendell e Wild stanno tentando di fuggire dagli Inferi in modo da poter vivere i propri sogni nella Terra dei Viventi, ma Kat non è una persona che questi demoni possono facilmente influenzare.

Come descritto dalla sinossi ufficiale, “Quello che Kat chiede in cambio porta a un’avventura brillantemente bizzarra e comica come nessun’altra, una fantasia animata che sfida la legge della vita e della morte, il tutto raccontato attraverso l’arte artigianale dello stop motion.”

Wendell & Wild: data e ora di uscita

Wendell and Wild sarà presentato in anteprima in tutto il mondo tramite la piattaforma di streaming Netflix OTT venerdì 28 ottobre.

Come confermato da Netflix tramite le risorse stampa del loro media center, il film Wendell e Wild uscirà nei seguenti orari internazionali:

Ora del Pacifico – 00:00

Ora orientale – 03:00

Ora britannica – 8:00

Ora europea – 9:00

Ora dell’India – 12:30

Ora delle Filippine – 15:00

Ora legale centrale dell’Australia: 17:30

Il film ha una durata dichiarata di 105 minuti.

Incontra il cast del film in stop-motion

Il film Wendell and Wild presenta un cast vocale stellare, con i seguenti attori che appariranno nel prossimo film in stop-motion:

Lyric Ross come Kat Elliot

Keegan-Michael Key nel ruolo di Wendell

Jordan Peele nel ruolo di Wild

Angela Bassett nel ruolo di Sorella Helley

James Hong nel ruolo di Padre Bests

Ving Rhames nel ruolo di Buffalo Belzer

Sam Zelaya nel ruolo di Raul

Tamara Smart nel ruolo di Siobhan

Seema Virdi nel ruolo di Sloane

Ramona Young nel ruolo di Sweetie

Michele Mariana nei panni della sorella Daley e della sorella sottogola

Jacob Lawrence Kreiss nel ruolo di Lionel

Ci sono anche ruoli per Natalie Martinez, Tantoo Cardinal, Igal Naor, Gary Gatewood, Gabrielle Dennis, David Harewood e Maxine Peake, ma i loro personaggi specifici non sono ancora stati condivisi.

