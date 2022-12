Confermato il tempo di uscita di Harry & Meghan su Netflix

Da quando la loro relazione è diventata pubblica, il principe Harry e Meghan, il duca e la duchessa del Sussex, si sono trovati al centro di una frenesia mediatica.

Nel corso degli anni sono emerse innumerevoli storie che speculano sulla coppia e su una presunta faida all’interno della famiglia reale, culminata con i Sussex che si sono ritirati come reali che lavorano nel 2020.

Ora, come parte di un accordo molto pubblicizzato con Netflix, il servizio di streaming si sta preparando a rilasciare una docuserie con i Sussex che racconterà in modo completo la loro versione della storia, ma cosa sappiamo della serie Harry & Meghan, dalla sua uscita? data e ora al numero di episodi che i fan possono aspettarsi?

Anteprima del documentario Harry & Meghan

Presentato da Netflix come un evento globale, Harry e Meghan vedranno il Duca e la Duchessa del Sussex condividere i dettagli della loro storia d’amore di alto profilo e le loro imprese all’interno della famiglia reale che sono state oggetto di un’attenzione mediatica senza precedenti.

La serie approfondisce i giorni clandestini del loro primo corteggiamento, tracciando gli alti e bassi prima di raggiungere i loro ultimi giorni come reali che lavorano e la loro decisione di abbandonare l’istituzione.

Con commenti di amici, familiari, storici e della stessa coppia reale, la serie va oltre il dipingere un’immagine della relazione di una coppia, mira a rappresentare uno specchio del mondo e di come vengono trattate le persone, in particolare i personaggi pubblici.

Harry & Meghan © Netflix | Il principe Harry e Meghan, il duca e la duchessa del Sussex

Data e ora di uscita di Harry & Meghan

Harry & Meghan uscirà su Netflix giovedì 8 dicembre 2022 e sarà reso disponibile a mezzanotte del fuso orario del Pacifico negli Stati Uniti.

Come la maggior parte delle uscite Netflix, Harry e Meghan saranno resi disponibili contemporaneamente in tutto il mondo e per i fan che guardano da fusi orari diversi, il che si traduce in:

00:00 PT negli Stati Uniti

3:00 ET negli Stati Uniti

8:00 GMT nel Regno Unito

9:00 CET in Europa

13:30 IST in India

19:00 AEDT a Sydney, in Australia

Harry e Meghan © Netflix

Quanti episodi in totale?

Harry & Meghan sarà composto da sei episodi in totale.

Tuttavia, a differenza di molte serie Netflix, che vengono rilasciate in un unico pacchetto abbuffato, Harry e Meghan è stato diviso in due volumi.

Il primo dei quali arriverà l’8 dicembre mentre il volume 2 seguirà una settimana dopo, il 15 dicembre.

Ciò significa che il programma completo di rilascio di Harry e Meghan dovrebbe essere il seguente:

Episodio 1 | 8 dicembre

Episodio 2 | 8 dicembre

Episodio 3 | 8 dicembre

Episodio 4 | 15 dicembre

Episodio 5 | 15 dicembre

Episodio 6 | 15 dicembre

Harry & Meghan © Netflix | Il principe Harry e Meghan, il duca e la duchessa del Sussex

Harry e Meghan saranno disponibili per lo streaming su Netflix da giovedì 8 dicembre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, George e Tammy: quanti episodi ci sono nell’ultima serie di Showtime?