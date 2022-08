Confermato il tempo di rilascio di The Next 365 Days su Netflix

Quando il film originale di 365 giorni è arrivato su Netflix nel 2020, il thriller erotico ha rapidamente attirato l’attenzione dei fan di tutto il mondo per le sue scene di sesso bollenti e gli avvincenti colpi di scena.

Ad aprile 2022, il tanto atteso sequel, 365 Days: This Day è arrivato sui nostri schermi e sarà presto seguito da un terzo film ad agosto, The Next 365 Days, che completerà la trilogia.

Ma quando è esattamente il momento di uscita di The Next 365 Days e cosa possono aspettarsi i fan dal terzo film della serie volgare?

Anteprima e riepilogo della trama di The Next 365 Days

La serie di film 365 giorni ha raccontato le storie di Laura Biel e del boss del crimine siciliano, Massimo Torricelli, che ha rapito Laura e ha promesso di tenerla prigioniera per 365 giorni fino a quando non si è innamorata di lui.

Nonostante le bizzarre circostanze che circondano l’inizio della loro relazione, Laura inizia a provare sentimenti per Massimo e l’inizio del secondo film di 365 giorni vede la coppia sposarsi e sposarsi.

Tuttavia, 365 Days: This Day si è concluso con uno sbalorditivo cliffhanger poiché Laura è morta dissanguata dopo essere stata colpita da uno scontro a fuoco tra suo marito Massimo e il suo intrigante fratello gemello, Adriano.

Grazie al lavoro di un medico veloce, Laura è di nuovo in piedi in The Next 365 Days ma i suoi guai sono tutt’altro che finiti poiché il suo rapporto con Massimo è in bilico.

La loro storia d’amore non è mai stata semplice ed è stata caratterizzata da problemi di fiducia fin dall’inizio, ma la presenza di Nacho, un grosso giardiniere che si è rivelato essere il figlio di un boss criminale rivale, minaccia di complicare ulteriormente le cose perché vuole conquistare Laura stesso e farà di tutto per separare lei e Massimo.

Data e ora di rilascio di The Next 365 Days

The Next 365 Days uscirà su Netflix venerdì 19 agosto 2022 e sarà disponibile a mezzanotte Pacific Time negli Stati Uniti.

Come tutte le uscite Netflix, il film arriverà sul servizio di streaming contemporaneamente in tutto il mondo.

Per i fan con fusi orari diversi, questo si traduce in:

12:00 PT negli Stati Uniti

3:00 ET negli Stati Uniti

8:00 BST nel Regno Unito

9:00 CEST in Europa

12:30 IST in India

17:00 AEST a Sydney, Australia

Ci sarà un 365 Days 4?

No, al momento non ci sono piani per un quarto film della serie 365 Days.

Questo perché il franchise cinematografico Netflix è basato su una trilogia di libri dell’autrice polacca Blanka Lipińska.

Ora che abbiamo raggiunto I prossimi 365 giorni, siamo giunti alla fine del materiale di partenza disponibile poiché il film adatta l’ultimo romanzo della serie che conclude la complessa storia di Laura e Massimo.

Tuttavia, essendo il terzo e ultimo film della serie 365 Days, i fan possono aspettarsi un sacco di colpi di scena in arrivo da Laura e Massimo prima che la loro storia giunga al termine.

I prossimi 365 giorni sarà disponibile per lo streaming su Netflix da venerdì 19 agosto 2022.

In altre notizie, The Next 365 Days è l’ultimo film e ci sono altri libri?