Confermato il tempo di rilascio della stagione 3 di The Umbrella Academy su Netflix

Dopo due lunghi anni, la stagione 3 di The Umbrella Academy dovrebbe finalmente arrivare su Netflix, con nuove avventure in serbo per il clan Hargreaves.

Dato che è passato così tanto tempo dall’uscita della seconda stagione, i fan sono comprensibilmente entusiasti di vedere cosa porterà la prossima puntata, specialmente dopo la rivelazione della misteriosa Sparrow Academy in quel finale sbalorditivo.

Ma per i fan che vogliono guardare non appena i nuovi episodi usciranno, quando sarà esattamente l’ora di uscita della stagione 3 di The Umbrella Academy e cosa possono aspettarsi i fan dall’ultimo capitolo?

Riepilogo della seconda stagione di The Umbrella Academy

La seconda stagione di The Umbrella Academy è andata in onda quasi due anni fa, il 31 luglio 2020.

Dopo che il tentativo di viaggio nel tempo di Five va storto, i vari membri della Umbrella Academy si ritrovano dispersi nei primi anni ’60.

Nel tentativo di tornare al 2019, Five accetta di radunare i suoi compagni membri dell’Accademia e aiutare l’intrigante Handler ad assumere il controllo dell’onnipotente Commissione.

Tuttavia, i loro sforzi per tornare ai propri tempi vengono ridotti da un gruppo di assassini della Commissione noti come gli svedesi che impediscono all’Accademia di raggrupparsi e di lasciarli intrappolati negli anni ’60.

Altrove, Reginald Hargreaves si rivela essere una specie di alieno dopo che lo abbiamo visto cambiare pelle e uccidere i membri dell’organizzazione segreta nota come Majestic 12.

Nell’episodio finale della seconda stagione, l’Handler tradisce l’Accademia dell’Ombrello e invia un esercito di soldati della Commissione per spazzarli via.

Alla fine, la banda è in grado di sconfiggere l’Handler e il suo esercito, consentendo loro di utilizzare finalmente una valigetta per il viaggio nel tempo e tornare nel 2019.

Tuttavia, al loro ritorno, il clan Hargreaves si rende conto che il 2019 in cui sono tornati è molto diverso da quello che hanno lasciato. Uno in cui la Umbrella Academy non è mai esistita, con Reginald che ha invece creato la Sparrow Academy, che include Ben – che era stato ucciso nella linea temporale originale – tra i suoi membri.

Data e ora di uscita della stagione 3 di The Umbrella Academy

La terza stagione di The Umbrella Academy arriverà su Netflix mercoledì 22 giugno 2022 e uscirà a mezzanotte Pacific Time negli Stati Uniti.

Come la maggior parte degli spettacoli Netflix, la nuova stagione verrà rilasciata contemporaneamente in tutto il mondo e per vari fusi orari, questo si traduce in:

12:00 PT negli Stati Uniti

3:00 ET negli Stati Uniti

8:00 BST nel Regno Unito

9:00 CEST in Europa

12:30 IST in India

17:00 AEST a Sydney, Australia

Dopo essere arrivata in questo nuovo 2019, la Umbrella Academy si scontra subito con le loro controparti Sparrow ma questo confronto si rivela l’ultima delle preoccupazioni di tutti.

Con la linea temporale e l’universo più ampio che affronta il caos e la distruzione imminente, agli Umbrellas non resta che convincere la nuova famiglia Sparrow di Reginlad ad aiutare a risolvere il problema tecnico nella linea temporale che ha causato questo futuro alternativo.

Quanti episodi nella stagione 3?

La terza stagione di The Umbrella Academy sarà composta da 10 episodi in totale.

I fan veterani della serie noteranno che questo rispecchia entrambe le stagioni 1 e 2 poiché anche le puntate precedenti contenevano 10 capitoli ciascuna.

Come con la maggior parte delle versioni di Netflix, tutti i 10 episodi verranno rilasciati contemporaneamente, il che significa che i fan possono guardarli tutti al proprio ritmo in un pacchetto adatto alle abbuffate.

In vista della nuova stagione, sono stati rivelati i titoli di tutti i 10 episodi e sono i seguenti:

Incontra la famiglia Il gomitolo di spago più grande del mondo Tasca piena di fulmini Kugelblitz Taglio più gentile Calendula Aug Wiedersehen Matrimonio alla fine del mondo Sei campane Oblio

La terza stagione di The Umbrella Academy è disponibile per lo streaming su Netflix da mercoledì 22 giugno 2022.

