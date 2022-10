Confermato il tempo di rilascio della seconda stagione di Young Royals su Netflix

Dopo l’emozionante finale della prima stagione, il dramma svedese Netflix Young Royals torna per una seconda stagione. Il servizio di streaming ha confermato l’ora dell’attesissima serie LGBT+. Se sei entusiasta dell’uscita della seconda stagione di Young Royals, non dovrai aspettare molto.

Il finale cliffhanger della prima stagione ha lasciato i fan ansiosi di saperne di più. Dopo una lunga attesa di 15 mesi, il dramma sulla maturità è finalmente pronto per tornare.

Ma a che ora esattamente arriverà sui nostri schermi la stagione 2?

Johan Paulin/Netflix © 2022

*ATTENZIONE: spoiler della prima stagione in vista*

Anteprima della trama della seconda stagione di Young Royals

Come in ogni buon dramma di formazione, Young Royals presenta un collegio e uno spettacolo per adolescenti molto più di quello che si può gestire. Seguendo il principe Guglielmo, mentre affronta la sua nuova vita nel prestigioso collegio Hillerska, la serie è piena di colpi di scena e si trasforma in giovani innamorati. Dopo aver incontrato Simon, la vita del principe cambia notevolmente.

Wilhelm si ritrova coinvolto in un gigantesco scandalo di sex tape, che conclude la stagione 1 con una nota più che scioccante. Nel tentativo di salvare la sua reputazione reale, il principe è costretto a negare qualsiasi coinvolgimento con il nastro. Ciò provoca un’enorme spaccatura tra lui e il suo amante Simon, lasciando sconosciuto il destino della loro relazione.

Naturalmente, dopo un finale intenso, la stagione 2 dovrebbe aumentare il dramma. I fan possono aspettarsi molta più tensione tra i giovani amanti, il principe Wilhelm e Simon Eriksson, mentre si riuniscono per un altro semestre. Ciò che è in serbo per la coppia mentre affronta un altro anno di scuola attirerà sicuramente gli spettatori, come ha mostrato il trailer della seconda stagione.

Robert Eldrim/Netflix © 2022

Data e ora di uscita della seconda stagione di Young Royals

La stagione 2 di Young Royals sarà pubblicata su Netflix martedì 1 novembre 2022. Sarà resa disponibile a partire da mezzanotte Pacific Time negli Stati Uniti.

Se stai guardando al di fuori dell’ora del Pacifico USA, la serie sarà disponibile contemporaneamente in vari fusi orari. Questi sono i seguenti:

3:00 ET negli Stati Uniti

7:00 GMT nel Regno Unito

8 AM CET in Europa

12:30 IST in India

18:00 AET a Sydney, Australia

Robert Eldrim/Netflix © 2022

Quanti episodi ci saranno nella seconda stagione?

Sorprendentemente breve, la prima stagione del dramma svedese comprendeva sei episodi pieni di angoscia. Ogni episodio ha una durata compresa tra i quaranta ei cinquanta minuti, con un tempo di visualizzazione di poco meno di cinque ore.

Simile alla stagione 1, la stagione 2 di Young Royals conterrà altri sei episodi.

Rimanendo fedeli al proprio stile di abbuffata, tutti e sei gli episodi di Young Royals saranno disponibili contemporaneamente. Ovviamente, questo offre l’opportunità perfetta per i fan di assecondare l’intera serie piuttosto rapidamente, poiché l’intera stagione può essere abbuffata in una notte.

Johan Paulin/Netflix © 2022

In altre notizie, il cast dell’episodio 8 di Cabinet Of Curiosities e il motivo per cui sono familiari