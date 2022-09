Confermato il tempo di rilascio della seconda stagione di Winx Saga su Netflix

Dopo lo sbalorditivo finale della prima stagione, Fate: The Winx Saga di Netflix ha fatto aspettare molto tempo ai fan per la sua attesissima seconda stagione.

Dopo un’enorme attesa di 19 mesi, la serie dovrebbe finalmente tornare sui nostri schermi e i fan sono comprensibilmente ansiosi di approfondire i nuovi episodi non appena saranno disponibili.

Ma quando è esattamente l’ora di uscita di Fate: The Winx Saga stagione 2 e cosa possono aspettarsi gli spettatori dalla nuova puntata?

Anteprima della trama della seconda stagione di Fate: The Winx Saga

La prima stagione di Fate: The Winx Saga si è conclusa con un drammatico cambiamento nella gestione del magico collegio di Alfea dopo che la sua direttrice Farah Dowling è stata apparentemente uccisa da Rosalind.

Ora, la scuola è tornata in sessione nella seconda stagione, ma con Rosalind che impone un’autorità militare sugli studenti di Alfea.

Le cose prendono una piega più oscura quando le fate iniziano a scomparire nella notte, costringendo Bloom e i suoi compagni di suite a indagare solo per trovare una nuova pericolosa minaccia in agguato nell’ombra.

Destino: la saga delle Winx

Data e ora di uscita della seconda stagione di Fate: The Winx Saga

La stagione 2 di Fate: The Winx Saga uscirà su Netflix venerdì 16 settembre 2022 e sarà disponibile a mezzanotte Pacific Time negli Stati Uniti.

Come la maggior parte delle serie Netflix, la nuova stagione verrà rilasciata contemporaneamente in tutto il mondo e per i fan in vari fusi orari, il che si traduce in:

12:00 PT negli Stati Uniti

3:00 ET negli Stati Uniti

8:00 BST nel Regno Unito

9:00 CEST in Europa

12:30 IST in India

17:00 AEST a Sydney, Australia

Destino: la saga delle Winx

Quanti episodi in totale?

La seconda stagione di Fate: The Winx Saga sarà composta da sette episodi in totale.

I fan veterani della serie saranno lieti di notare che la stagione 2 presenta un episodio in più rispetto a quello che abbiamo visto nella stagione 1, che era composta da sei capitoli.

Tuttavia, quando Netflix ha annunciato per la prima volta che The Winx Saga sarebbe tornato per la stagione 2, è stato detto che la seconda stagione sarebbe stata composta da otto episodi. Ma con l’avvicinarsi della data di uscita della stagione 2, è stato rivelato che il totale degli episodi sarebbe, in effetti, sette.

Come la maggior parte delle uscite su Netflix, tutti e sette gli episodi di Fate: The Winx Saga saranno resi disponibili contemporaneamente, il che significa che i fan potranno abbuffarsi della serie al proprio ritmo piuttosto che aspettare settimanalmente nuovi episodi o una parte 2 come abbiamo visto con Stranger Things stagione 4 all’inizio di quest’anno.

Destino: la saga delle Winx

La seconda stagione di Fate: The Winx Saga arriva su Netflix venerdì 16 settembre 2022.

