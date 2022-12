Confermato il tempo di rilascio della seconda stagione di Firefly Lane su Netflix

I fan della serie Netflix Firefly Lane sono rimasti con un agonizzante cliffhanger alla fine della drammatica prima stagione dello show quando i migliori amici di una vita Tully e Kate hanno inspiegabilmente litigato.

Il finale della prima stagione ha visto Kate dire a Tully che non voleva vederla mai più e i fan stavano aspettando con ansia di vedere cosa succederà tra la coppia dopo e di conoscere il contesto dietro quell’osservazione feroce.

Dopo una dolorosa attesa di 22 mesi, Firefly Lane dovrebbe finalmente tornare sui nostri schermi per la stagione 2, ma quando è esattamente l’ora di uscita dei nuovi episodi?

Anteprima della trama della seconda stagione di Firefly Lane

Prima che venga rivelata la causa del feroce litigio tra Tully e Kate, la nuova stagione di Firefly Lane continua il viaggio condiviso della coppia nel corso dei decenni.

Negli anni ’70, gli amici adolescenti lottano per mantenere il loro legame quando Tully è costretta a vivere con sua nonna lontano da Firefly Lane dopo che sua madre, Cloud, è stata mandata in prigione.

La loro storia negli anni ’80 vede la relazione di Kate e Johnny fiorire per la prima volta nella vita e provocare molto scalpore nel processo mentre la carriera di Tully è in ascesa, ma deve affrontare complicazioni quando si scontra con il giornalista sportivo civettuolo e arrogante Danny Diaz.

Nel presente, Kate è alle prese con le sconvolgenti conseguenze dello sfortunato viaggio di Johnny in Iraq, mentre Tully affronta una causa legale dopo aver abbandonato il suo talk show.

Data e ora di uscita della seconda stagione di Firefly Lane

La stagione 2 di Firefly Lane arriva su Netflix venerdì 2 dicembre 2022 e sarà disponibile a mezzanotte del fuso orario del Pacifico negli Stati Uniti.

Come la maggior parte delle nuove uscite su Netflix, la nuova stagione uscirà alla stessa ora in tutto il mondo e per i fan in diversi fusi orari, il che si traduce in:

00:00 PT negli Stati Uniti

3:00 ET negli Stati Uniti

8:00 GMT nel Regno Unito

9:00 CET in Europa

13:30 IST in India

19:00 AEDT a Sydney, in Australia

Quanti episodi in totale?

La stagione 2 di Firefly Lane consisterà in ben 16 episodi in totale.

Tuttavia, i fan non saranno in grado di abbuffarsi di tutti gli episodi in una volta sola poiché la nuova stagione è stata divisa in due parti.

I primi nove episodi arriveranno il 2 dicembre mentre i restanti sette capitoli usciranno nel 2023, anche se non è ancora stata annunciata una data di uscita esatta.

Ciò segue un modello crescente negli spettacoli Netflix poiché diverse serie vengono suddivise in più parti per aumentare l’entusiasmo e mantenere gli spettatori iscritti più a lungo con esempi degni di nota tra cui Stranger Things, Ozark, Money Heist e Lucifer.

Purtroppo, tuttavia, quando arriverà la seconda metà della stagione 2 di Firefly Lane, segnerà la fine della storia di Tully e Kate poiché Netflix ha confermato che la serie terminerà con la sua seconda stagione.

La stagione 2 di Firefly Lane sarà disponibile su Netflix da venerdì 2 dicembre 2022.

