Confermati i tempi di rilascio globale di Heartstopper di Netflix ed esplorato il cast

Non c’è carenza di opzioni romantiche a cui sbizzarrirsi dal catalogo di Netflix e ora dall’adattamento della graphic novel Fermacuori viene aggiunto all’elenco.

Confermiamo la data di rilascio e i tempi di rilascio globali di Fermacuori sulla piattaforma di streaming, traccia una guida agli episodi per il tuo binge-watch e discuti del cast coinvolto nella serie.

Sviluppato da Alice Oseman per Netflix e basato sul webcomic e graphic novel con lo stesso nome di Oseman, serie romantica britannica per adulti Fermacuori racconta la storia di Charlie Spring e Nick Nelson mentre il primo sviluppa una cotta per l’altro durante il periodo in una scuola maschile.

Data di rilascio di Heartstopper e tempi di rilascio globali

Fermacuori uscirà venerdì 22 aprile 2022 su Netflix, dove ogni episodio verrà caricato contemporaneamente.

Tutti gli episodi arriveranno a Midnight PST negli Stati Uniti, che si traduce nei seguenti orari per il resto del mondo:

Ora del Pacifico: 12:00 PST

Ora orientale: 3 AM EST

Ora britannica: 8:00 GMT

Ora europea: 9:00 CET

Ora dell’India: 12:30 IST

Ora dell’Australia: 16:30 ACDT

Conteggio episodi di Heartstopper

Fermacuori ha otto episodi in totale con tutti i capitoli pubblicati nella stessa data del 22 aprile 2022.

I titoli degli episodi dal nome semplice sono stati mappati di seguito per aiutarti a navigare nel tuo binge-watch:

Episodio 1: Incontrare

Episodio 2: Schiacciare

Episodio 3: Bacio

Episodio 4: Segreto

Episodio 5: amico

Episodio 6: Ragazze

Episodio 7: Bullo

Episodio 8: Fidanzato

Incontra il cast di Heartstopper

La nuova serie Netflix ha una lunga lista di talenti emergenti coinvolti, inclusi Joe Locke e Kit Connor come protagonisti principali.

L’attore britannico Connor è noto per il suo debutto cinematografico nel film del 2014 Prendi Babbo Natalecon altre performance degne di nota nel 2019 Uomo razzo e le serie BBC One e HBO I suoi materiali oscuri.

Inoltre, Game of Thrones i fan potrebbero anche riconoscere Sebastian Croft nel ruolo di Ben Hope, dopo aver interpretato un giovane Ned Stark nella popolare serie HBO Max.

Di seguito, abbiamo fornito un elenco del completo Fermacuori lancio:

Joe Locke – Charlie Primavera

– Charlie Primavera Kit Connor – Nick Nelson

– Nick Nelson William Gao – Tao Xu

– Tao Xu Yasmin Finney – Elle Argent

– Elle Argent Corinna Marrone – Tara Jones

– Tara Jones Kizzy Edgell – Darcy Olsson

– Darcy Olsson Sebastian Croft – Ben Speranza

– Ben Speranza Cormac Hyde Corrin – Harry Greene

– Harry Greene Rea Norwood – Imogen Heaney

– Imogen Heaney Tobie Donovan – Isaac Henderson

– Isaac Henderson Jenny Walser – Primavera di Tori

– Primavera di Tori Fisayo Akinade – Signor Ajayi

– Signor Ajayi Chetna Pandia – Allenatore Singh

– Allenatore Singh Alan Turkington – Signor Lange

Heartstopper esce venerdì 22 aprile 2022 su Netflix.

