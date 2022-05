Confermati i tempi di rilascio globale della stagione 4 di Stranger Things

Cose più strane è tornato per un quarto round, questa volta affrontando il misterioso e grottesco cattivo Vecna.

Confermiamo la data di uscita e i tempi di uscita globali della Stagione 4 su Netflix e forniamo anche una guida agli episodi per la prossima uscita.

Creato da The Duffer Brothers per Netflix, il dramma horror di fantascienza Cose più strane è stato presentato per la prima volta nel 2016 con Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Natalia Dyer e molti altri in una narrativa ambientata nella città di Hawkings, nell’Indiana degli anni ’80, dove la scomparsa di un ragazzo innesca una catena di soprannaturali eventi.

Stranger Things Stagione 4 data di uscita e ora di rilascio globale

Cose più strane L’uscita della stagione 4, parte 1, è prevista per venerdì 27 maggio 2022 su Netflix, dove ogni episodio verrà caricato contemporaneamente.

Tutti gli episodi arriveranno a Midnight PST negli Stati Uniti, che si traduce nei seguenti orari per il resto del mondo:

Ora del Pacifico: 12:00 PST

Ora orientale: 3 AM EST

Ora britannica: 8:00 GMT

Ora europea: 9:00 CET

Ora dell’India: 12:30 IST

Ora dell’Australia: 16:30 ACDT

Incontra il cast della stagione 4

Cose più strane La stagione 4 vedrà i soliti sospetti tornare per un’altra sinistra avventura in Hawkins, inclusi i seguenti attori e personaggi principali:

Winona Ryder come Joyce Byers

come Joyce Byers Davide Porto come Jim Hopper

come Jim Hopper Finn Wolfhard come Mike Wheeler

come Mike Wheeler Millie Bobby Brown come Undici

come Undici Gaten Matarazzo come Dustin Henderson

come Dustin Henderson Caleb McLaughlin come Lucas Sinclair

come Lucas Sinclair Natalia Dyer come Nancy Wheeler

come Nancy Wheeler Charlie Heaton come Jonathan Byers

come Jonathan Byers Matteo Modine come Martin Brennero

come Martin Brennero Noè Grappa come Will Byers

come Will Byers Sadi Lavello come Max Mayfield

come Max Mayfield Joe Keyer come Steve Harrington

I fan avranno ormai notato che Matthew Modine è tornato per la stagione 4 e Priah Ferguson, Cara Buonoe Brett Gelman sono diventati clienti abituali della serie.

La stagione 4 accoglie anche nuove aggiunte al cast che abbiamo delineato di seguito:

Jamie Campbell Bower

Eduardo Franco

Giuseppe Quinn

Robert Englund

Tom Wlaschiha

Nikola Duricko

Joel Stoffer

Sherman Augusto

colorante muratore

Tyner che corre

Joe Chrest

Guida agli episodi della quarta stagione di Stranger Things

Cose più strane La stagione 4 sarà composta da nove episodi all’interno di questo quarto capitolo, con ogni puntata della durata compresa tra 42 e 77 minuti.

La stagione 4 sarà divisa in due volumi, con la prima parte in uscita il 27 maggio e la seconda metà il 1 luglio 2022.

Di seguito, abbiamo fornito una breve guida agli episodi della Parte 1, inclusi i titoli degli episodi:

Capitolo primo: Il Club del Fuoco Infernale

Capitolo due: La maledizione di Vecna

Capitolo tre: Il mostro e il supereroe

Capitolo quattro: Caro Billy

Capitolo cinque: Il progetto Nina

Capitolo sei: L’immersione

Capitolo sette: Il massacro all’Hawkins Lab

Capitolo otto: Papà

Capitolo nove: Il Piggyback

