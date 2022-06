Confermate la data e l’ora di uscita di Sing 2 Netflix

Canta 2 vede il ritorno di Buster Moon di Matthew McConaughey insieme a una sfilza di attori famosi, ma i fan sono più preoccupati per l’arrivo del film su Netflix.

Confermiamo la data e l’ora di rilascio di Canta 2 su Netflix USA, rivela altre piattaforme in cui puoi guardare il film e discuti se Canta 3 è sul tavolo.

Scritto e diretto da Garth Jennings, Canta 2 segue Buster Moon mentre lui ei suoi amici si preparano per un nuovo spettacolo mentre tentano di reclutare la rock star, Clay Calloway, per esibirsi durante l’evento.

Sing 2 Data e ora di uscita di Netflix

Canta 2 uscirà mercoledì 22 giugno 2022 a Midnight PT su Netflix negli Stati Uniti.

Ciò si traduce nei seguenti tempi di rilascio globali:

Ora del Pacifico: 12:00 PST

Ora orientale: 3 AM EST

Ora britannica: 8:00 GMT

Ora europea: 9:00 CET

Ora dell’India: 13:30 IST

Ora dell’Australia: 18:30 ACDT

Netflix ha i diritti di streaming per Canta 2 per 18 mesi, il che significa che potrai guardare Canta 2 almeno fino ad aprile 2023.

Al momento non esiste una data di uscita per Canta 2 uscita internazionale su Netflix, tuttavia, alcuni film impiegano un paio d’anni per raggiungere Netflix a livello internazionale.