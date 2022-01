Confermata la data di uscita di After Ever Happy

Sei pronto per il quarto film della serie After? Non c’è molto da aspettare Dopo sempre felice. Ecco la data di uscita confermata per Dopo sempre felice.

Il terzo film arriverà su Netflix solo il 17 gennaio, ma i fan sono già entusiasti per il quarto film della serie. Ancora una volta, segue Tessa e Hardin mentre scoprono se c’è speranza per la loro relazione, ed è basato sull’omonimo romanzo rosa.

Lo sappiamo Dopo il 4 sta succedendo. In effetti, è già stato girato e ci sono trailer là fuori che i fan possono controllare. Abbiamo anche una data di uscita confermata nei cinema.

Questo è un film che arriva su Netflix. Con il Dopo sempre felice data di uscita nelle sale, possiamo elaborare una potenziale data di uscita su Netflix. Porteremo la data confermata non appena lo sapremo.

After Ever Happy data di uscita nelle sale cinematografiche

La romantica storia d’amore arriverà nei cinema verso la fine di quest’anno. Ottenere Mercoledì 7 settembre nel tuo diario negli Stati Uniti.

Sta ottenendo una data di uscita leggermente anticipata nel Regno Unito e nell’Europa continentale. I fan potranno guardare il film mercoledì 24 agosto e giovedì 25 agosto in diversi paesi, secondo Digital Spy.

After Ever Happy data di uscita su Netflix

Non abbiamo ancora una data di uscita confermata su Netflix. Tuttavia, le date di uscita nelle sale ci aiuteranno a stabilire una data per Netflix.

Il A seguito di i film arrivano su Netflix 90 giorni dopo la data di uscita di Digital/VOD. Il terzo film, Dopo che siamo caduti, è arrivato nelle sale in Europa il 1 settembre 2021 e poi è arrivato in digitale il 19 ottobre. Ciò ha portato alla data di uscita del 17 gennaio su Netflix.

Se otteniamo una data di uscita digitale simile per il quarto film, vedremo una data di uscita simile su Netflix. Quindi, stiamo guardando intorno al 17 gennaio 2023 solo come una data approssimativa. Ci assicureremo di portare la data confermata non appena la riceveremo.

Dopo sempre felice è nelle sale mercoledì 7 settembre.