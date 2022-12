“Con una spruzzata di…” – Ryan Reynolds si trasforma in un barista subito dopo aver incontrato il re e la regina

Ryan Reynolds è un uomo dai molti meriti. Il Piscina morta star ha raggiunto il successo che le persone possono solo sognare. Da una carriera di incredibile successo nella recitazione al possesso di molteplici attività di successo, non si può negare che l’attore sia un magnate multi-settore. Sebbene sia un attore estremamente divertente ed esilarante che fa sempre ridere le persone intorno a lui, l’attore è anche un individuo estremamente dedito, sia con la recitazione che con le sue iniziative imprenditoriali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

Da quando ha rilevato la più antica squadra di calcio gallese, Reynolds ha compiuto vari passi per promuovere il calcio in Galles, insieme al comproprietario del Wrexham AFC, Rob McElhenney. I due hanno anche avuto un incontro con il re Carlo III e Camilla, la regina consorte, per discutere della riqualificazione del Wrexham AFC. E poco dopo il suo incontro con i reali, il Piscina morta stella trasformata in un barista.

Ryan Reynolds si trasforma in un barista per celebrare il nuovo status di città di Wrexham

La dedizione di Ryan Reynolds e Rob McElhenney alla promozione del Wrexham AFC e della cultura gallese è encomiabile. Il Ragazzo libero l’amore della star per il gioco non conosce limiti. Ciò è evidente nel recente incontro suo e del suo partner con il re e la regina per discutere della riqualificazione e delle prospettive future del Wrexham AFC. E subito dopo il suo legame con i Royals, l’investitore di Aviation Gin si è trasformato in un barista quando lui e McElhenney si sono goduti un drink o due al The Turfs insieme al suo proprietario Wayne Jones.

So solo come fare un Aviation Gin con una spruzzata di Aviation Gin. Grazie per averci fatto schiantare, @welshy1000 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 9 dicembre 2022

Jones ha espresso la sua gioia nel trovare un nuovo barista a Reynolds con il suo tweet, a cui il Piscina morta star ha twittato in risposta: “So solo come fare un Aviation Gin con una spruzzata di Aviation Gin”. Insieme a Reynolds c’era il C’è sempre il sole a Filadelfia protagonista Rob McElhenney, mentre il duo ha condiviso come ci si sente ad incontrare il re e la regina consorte d’Inghilterra con Rhys Williams di ITV News. Il nuovo status di città di Wrexham è stato anche motivo di molti festeggiamenti per i comproprietari del Wrexham AFC.

È venuto a The Turf per un drink veloce con Ryan Reynolds e Rob McElhenney. Ha detto che gli è piaciuto molto incontrare il re e la regina consorte. Stavano celebrando il nuovo status di città di Wrexham, ma Rob ha insistito che canterà ancora “Up The Town”. Altro su @itvnews stasera pic.twitter.com/CF2gucdLgi — Rhys Williams﮷ (@RhysWilliamsTV) 9 dicembre 2022

Reynolds e McElhenney hanno spinto per promuovere la cultura gallese da quando hanno acquisito la squadra di calcio. Di recente, i fan gallesi hanno persino cantato una canzone mentre Rob si univa ai tifosi del club in un pub. Il duo è stato persino premiato con un Dragon Award dal governo gallese per il loro lavoro.

Cosa pensi ci sia in serbo per il Wrexham AFC e i suoi comproprietari dopo questo? Condividi le tue ipotesi nella sezione commenti qui sotto.

