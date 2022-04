Con un mese rimasto per “Strangers Things” 4, dai un’occhiata alle ultime scene della stagione precedente

Cose sconosciute 4 manca solo un mese! I fan hanno atteso per tre lunghi anni che l’attesissima stagione cadesse. Ma tre anni è stato molto tempo fa, e il mondo gira abbastanza velocemente. Quindi è necessario un rapido promemoria di tutti gli avvenimenti della stagione 3. Per fortuna, Netflix ci sta aiutando rilasciando le ultime immagini dei nostri personaggi preferiti. E ti aiuteremo a sapere cosa sta succedendo.

Preparati per Strangers Things 4

Joyce Byers (Winona Ryder), la nostra matriarca, trasferisce i suoi ragazzi e Eleven (Millie Bobby Brown) da Hawkins facendo i bagagli nella residenza dei Byers. Indubbiamente si sta prendendo a calci per non aver accompagnato Hopper da Enzo quando inizialmente glielo aveva chiesto.

Ci viene detto di presumere Jim Hopper (David Harbour) muore quando Joyce gira le chiavi per impedire alla macchina di aprire il Cancello, intrappolandolo sulla piattaforma accanto mentre esplode. Tuttavia, in una sequenza post-crediti ambientata in una prigione russa, un agente si riferisce a un prigioniero non identificato noto solo come “L’americano.” Gente, non rinunciate ancora alla speranza.

Undici poteri sono inspiegabilmente svaniti (per ora) e sta piangendo la morte di Hopper, ma dice a Mike che lo ama e che lascerà Hawkins per un nuovo inizio come il nuovo membro della famiglia Byers. Proprio ieri è stato rilasciato un nuovo poster per Eleven. Il nuovo poster suggerisce a Undici di recuperare i suoi poteri.

Mike Wheeler, (Finn Wolfhard) per un giovane che deve dire addio sia alla sua ragazza che al suo migliore amico allo stesso tempo, sembra essere relativamente di buon umore. Assicura a El che le farà visita durante il Ringraziamento e che lei gli farà visita durante il periodo natalizio. Tuttavia, ha richiesto un lungo abbraccio da sua madre. Quindi alcuni di quegli ottimi spiriti potrebbero essere stati lui a fare un fronte coraggioso.

Nancy Wheeler (Natalia Dyer) e Jonathan si scambiano un addio in lacrime quando lui lascia Hawkins con la sua famiglia, ma entrambi riconoscono di aver passato di peggio. Nancy ha anche ucciso il suo datore di lavoro e un collega. Pertanto, il suo futuro all’Hawkins Post è incerto.

Tutti questi personaggi e altri torneranno 27 maggio quando Cose sconosciute 4 inizia lo streaming su Netflix.

