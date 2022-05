Il rilascio di Stranger Things stagione 4 vol. 1 si avvicina velocemente! La serie di fantascienza torna su Netflix il 27 maggio, dopo quasi tre anni di pausa. Una delle domande più grandi a cui vogliamo risposte è cosa è successo a Jim Hopper durante quel lungo periodo, e mentre aspettiamo ancora di scoprirlo, abbiamo pensato di dare un’occhiata a cosa ha combinato l’attore David Harbour nel mezzo tempo.

Sapevi che nel 2020 ha sposato un famoso cantante e ha recitato in Marvel’s Vedova Nera (2021)? Siamo sicuri di sì, ma in caso contrario, continua a leggere perché abbiamo tutti i dettagli sulla sua storia d’amore di seguito.

Con quale cantante famoso è sposato la star di Stranger Things, David Harbour?

David Harbour si è sposato con la cantante britannica Lily Allen nel 2020. La coppia ha detto “Lo voglio” in una cerimonia intima a Las Vegas nel settembre di quell’anno, dopo un breve corteggiamento iniziato nel 2019.

In un tipico matrimonio di Las Vegas, la coppia si è scambiata i voti davanti a un officiante di Elvis Presley.

In una precedente intervista con New York Timesl’attore ha rivelato di aver incontrato la sua attuale moglie prima di iniziare le riprese della Marvel Vedova Nera, e ha scherzato con l’intervistatore sul fatto che Lily Allen si era innamorata di lui nel suo “peggio”, rendendola una custode assoluta! Ha detto alla pubblicazione in quel momento:

“È una vera testimonianza del mio innegabile carisma quando dico che mia moglie mi ha incontrato a 280 sterline con questa barba e questi capelli. Siamo andati ad un appuntamento al Wolseley [restaurant] a Londra, e si è davvero innamorata di me nel peggiore dei casi, fisicamente e dal punto di vista dei capelli.

Quando è apparso su Jimmy Kimmel dal vivo! l’attore ha anche rivelato cosa gli ha dato la spinta per rendere le cose permanenti con Lily Allen.

Il Cose più strane l’attore ha detto all’ospite che voleva evitare una “ricaduta emotiva” dopo che le figlie di Lily, Ethel e Marnie, si stavano confondendo sul suo ruolo nelle loro vite, specialmente quando la figlia più giovane di Lily Allen ha iniziato a chiamarlo “papà” perché il suo nome iniziava con un “D”. Ha detto all’ospite:

“Il più grande si è arrabbiato molto per quello che ho capito ha detto: ‘Non è nostro padre, non è nostro padre’ e il più giovane era tipo, ‘Beh, cos’è, è tipo suo padre?, è un po’ il nostro passo papà?’ e disse il più anziano; “È solo un ragazzo nelle nostre vite”. Davvero. Ero tipo, ‘Ho bisogno di sposare questa donna perché le ricadute emotive…'”

Ma ha aggiunto durante l’intervista che essere chiamato “papà” era la sua “cosa preferita”. Non è solo il più dolce?