Con nuove docuserie in arrivo, Meghan Markle sta pianificando di (ri)unirsi a Instagram?

La famiglia reale del Regno Unito ha sempre avuto una stretta sorveglianza dei suoi membri sui social media. L’esistenza di tutti sulle piattaforme globali è sempre stata attentamente curata al momento del loro ingresso come anziano reale nella famiglia. Così come è successo con l’ex attrice americana, divenuta duchessa di Sussex, dopo il suo matrimonio con il duca, il principe Harry. Per mantenere lo status imperiale davanti ai sudditi, Meghan Markle ha chiuso il suo account Instagram dopo il suo fidanzamento con il principe Harry.

Questi segnali suggeriscono il ritorno di Meghan Markle su Instagram? https://t.co/fVBtCCHHEz pic.twitter.com/3QzWtqGn8l — Vogue Australia (@vogueaustralia) 23 novembre 2018

Ora che la coppia ha preso le distanze dai reali, hanno vissuto una vita secondo i propri termini. Dal sorprendere i fan con appuntamenti inaspettati all’aggiungere scintille lungo la strada per fare la spesa, sono stati piacevolmente aperti davanti ai loro concittadini. Si dice addirittura che la duchessa potrebbe tornare presto sui social media in futuro.

Meghan Markle torna su Instagram come influencer

All’inizio di quest’anno, ad agosto, Meghan Markle si è effettivamente aperta al suo ritorno su Instagram. Quando la madre di due figli si è seduta con The Cut, ha lasciato cadere un detto top secret: “Torno… su Instagram“. Sebbene molti di noi pensassero che Markle stesse solo alimentando una delle sue innumerevoli voci sui troll, in realtà sembra che si avvererà presto. Tutto sembra tanto più certo, visto che anche un recente resoconto di gossip ha accennato al ritorno della Duchessa.

Meghan Markle prende in giro un ritorno su Instagram dopo aver rinunciato ai social media “è stato un grande aggiustamento” https://t.co/YVSXqQv4IR — Persone (@persone) 29 agosto 2022

Deuxmoi, che è noto come l’account di gossip delle celebrità più legittimo, si è preso cura di condividere la notizia. La sua pagina dell’oggetto cieco, Revealmoi, mostrava un’e-mail inviata a un ID anonimo con l’emoji di una corona. Il messaggio sul post diceva che “l’altro significativo di questo famoso zenzero sarà presto sui social media.” Li ha inoltre istruiti ad attivare la modalità influencer, come sta già accettando PR.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @revealmoi

Gli addetti ai lavori dell’account di gossip hanno anche aggiunto che l’account di moda per cui lavorano ha appena ricevuto una piacevole mail. Secondo quanto riferito, hanno iniziato a circolare voci secondo cui ora possono inviare le sue cose, cosa che prima non era consentita. Sebbene nel post non fosse presente alcuna menzione esplicita di Markle, la gente crede fermamente che non sia altro che la duchessa. Dopo la chiusura del suo podcast Archetypes, questa sarebbe stata la sua prossima apparizione pubblica digitale come influencer.

Tra le voci di una seconda stagione e le controverse docuserie rivelatrici, questo potrebbe essere solo un altro duro colpo per quelli di Buckingham. Daresti un seguito a Meghan Markle?

