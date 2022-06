Con metà della stagione conclusa, il set “The Witcher” vede un’iconica lotta tra Geralt e Vilgefortz da svelare

Ci sono alcune cose che non ci soddisfano finché non le otteniamo per intero. Sono così cari ai nostri cuori che desideriamo sempre anche i più piccoli accenni per accarezzare la nostra sete. Tale è il fandom dell’originale Netflix, Lo stregone.

Sin dal giorno del suo primo debutto, la serie ha avuto un posto significativo nei nostri cuori. Il mondo abitato da coloro che possedevano Elder Blood e le streghe con potenti stregonerie hanno riempito il vuoto che altri come Game of Thrones lasciato nelle nostre vite. E così, dopo la sua seconda stagione, i fan hanno deliberatamente atteso il anno 2023 per portarci il miglior regalo- The Witcher stagione 3.

Anche se non possiamo accelerare il tempo, ti abbiamo sempre fornito le notizie più piccole che ruotano attorno a questo violento caos mostruoso medievale. I fan precedenti hanno ballato di gioia quando è arrivata la notizia che il blocco di uno della terza stagione è terminato. Questa volta, abbiamo qualcosa di ancora più eccitante da condividere.

Hanno quasi terminato i primi 4 episodi di The Witcher su Netflix!

Il cast e la troupe di Lo stregone sono stati irrequieti lavorando nel Galles del Sud nelle location Nash Point e Trefil Quarry con il regista Gandja Monterio. Il regista è stato incaricato di girare il secondo blocco della stagione e ora l’ha finito. Ciò significa che gli episodi 3 e 4 di questa stagione tanto attesa sono ora completi. Quindi, la casa di produzione è già a metà dei lavori.

Ora, il regista Loni Peristere ha preso il lavoro nelle sue mani e ha già iniziato con il blocco tre o gli episodi 5 e 6 di questo Netflix Original. Come riportato da Redanian Intelligence, ci vorranno tre giorni per girare gli episodi nel Galles meridionale. Il primo giorno di riprese è stato il 27 giugno a Three Cliffs Bay, nel Galles del Sud.

Inoltre, si segnala anche che Lo stregone la terza stagione ci introdurrà al meglio lotta strepitosa dai libri: Geralt contro Vilgefortz. E qui ti forniamo in anticipo le sue impronte. Tutto grazie ai fotografi di Intelligence redaniana.

Un’iconica lotta tra Geralt e Vilgefortz sui set di questo originale Netflix

I fotografi di origine ci hanno fornito diversi scatti del South Wales Shoot. Tuttavia, quello che ha catturato il nostro interesse è la lotta tra Geralt di Rivia e Vilgefortz di Roggeveen. È una delle scene più attese che avviene durante il colpo di stato di Thanedd. Di seguito sono riportati alcuni ancora condivisi da Redanian Intelligence:

In queste immagini, uno può vedere chiaramente Geralt combattere Vilgefortz con la sua spada mentre l’altro ha il suo bastone intatto. Inoltre, possiamo anche vedere Il nuovo vestito di Vilgefortz e il personale. Lo sappiamo tutti Wolfgang Stegemannil coordinatore dei combattimenti di Blaviken, è tornato per Lo stregone stagione 3, quindi questo sarà sicuramente uno spettacolo che vale la pena guardare.

Bene, per ora questo è tutto. Ma puoi sempre attivare la notifica e seguirci su Twitter per rimanere aggiornato con le ultime novità Lo stregone. Stai anche aspettando con impazienza che la terza stagione abbandoni? La sezione dei commenti ti sta aspettando per dire tutto.

