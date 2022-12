Con le voci che stanno per finire, il principe William e Kate Middleton non hanno “piani” di incontrare il principe Harry e Meghan Markle; Ecco perché

La faida tra Sussex e Galles si riduce a una divisione all’interno della famiglia imperiale, un tempo di lunga data. Non appena il Duca e la Duchessa di Sussex annunciarono la loro rinuncia dal Palazzo, le polemiche cominciarono a scoppiare senza confini. Evidentemente c’è stata una dura disputa tra i due fratelli, a causa delle loro diverse ideologie e principi. Le cose hanno iniziato a peggiorare sin dalla famigerata intervista di Oprah Winfrey del principe Harry e Meghan Markle.

Kate e William si preparano per un viaggio negli Stati Uniti per rivaleggiare con il Sussex in quanto offrono “puro glamour sartoriale” https://t.co/WdsapoYh0O pic.twitter.com/l5eHhkAHx2 — Daily Express (@Daily_Express) 27 novembre 2022

I quattro membri dei reali new-age sono stati visti l’ultima volta insieme durante il periodo di lutto del defunto monarca, la regina Elisabetta II. Tuttavia, dopo di esso, non ci sono stati segni di colloqui di pace tra le due parti. I fratelli, d’altra parte, sembrano rimanere testardi con i loro principi. Le crepe sempre più profonde hanno portato all’ulteriore distanza tra loro. Ci sono state molte speculazioni sulle coppie che si incrociano nei loro tour. I rapporti hanno ora confermato che un incontro tra i quattro non avverrà presto.

Il principe William e Catherine non incontreranno il principe Harry e Meghan durante il loro viaggio negli Stati Uniti

Domani, il Principe e la Principessa del Galles, William e Catherine sono pronti per il loro primo viaggio negli Stati Uniti d’America in otto anni come parte del loro tour reale. I due lo sono diretto a Boston, Massachusetts, per il loro secondo annuale Cerimonia di premiazione del premio Earth shot. Secondo quanto riferito, nel frattempo anche il Duca e la Duchessa del Sussex, Harry e Meghan saranno a New York per i loro imminenti Ripple of Hope Awards. Anche dopo essere stati sulla costa orientale nello stesso momento, i quattro sembrano avere “nessun piano” per incontrarsi.

La notizia arriva dopo che l’esperta reale Kate Nicoll si è seduta per un’intervista con Entertainment Tonight. Secondo quanto riferito, ha fornito le ultime informazioni sulla disputa familiare tra i due fratelli. I titoli delle notizie precedenti dicevano che Kate Middleton ha ripetutamente chiesto un accordo di pace tra i due. Tuttavia, il principe William ha posto una condizione prima che Harry lo accolga di nuovo in famiglia. Ha chiesto un contratto firmato che significherebbe vietare ai Sussex di parlare apertamente in qualsiasi modo. Meghan e Harry devono ancora dare una risposta.

LEGGI ANCHE: Meghan Markle è la ragione che ha rotto il vecchio patto tra il principe Harry e il principe William?

A seguito della stessa, non ci sono stati ulteriori sviluppi tra i due. Pensi che le loro questioni in sospeso si incontreranno mai?

Il post Con le voci che stanno per finire, il principe William e Kate Middleton non hanno “alcun piano” per incontrare il principe Harry e Meghan Markle; Ecco perché è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.