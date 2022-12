Con le docuserie in arrivo, Meghan Markle e il principe Harry giocano sul sicuro schivando domande sulla famiglia reale

Il duca e la duchessa del Sussex, il principe Harry e Meghan Markle, ieri sera hanno onorato il Gala di New York per una prestigiosa cerimonia di premiazione. La coppia è stata onorata di ricevere il Premio Ondulazione della Speranza il 6 dicembre. L’Organizzazione per i diritti umani di Robert F. Kennedy li ha onorati dell’ambito titolo. Sebbene Internet sia travolto per partecipare alla celebrazione dell’assegnazione del prestigioso premio, alla coppia non è stato risparmiato l’interrogatorio da parte dei media.

“E mentre affrontiamo tutti un momento completo e stimolante nel mondo, scegliamo la via dell’ottimismo della cura reciproca e delle nostre comunità. Comprendiamo questo onore, non per il culmine del lavoro di una vita, ma invece e per molti versi per noi, un inizio. #HarryAndMeghan #ROH pic.twitter.com/rS9ezLfbWR — RS Locke / Royal Suitor (@royal_suitor) 7 dicembre 2022

La coppia ha mostrato il loro profondo amore reciproco tenendosi per mano durante l’intera cerimonia. Ciò li ha particolarmente aiutati a resistere alla stampa che bombardava Harry e Meghan con domande relative alla famiglia reale e al documentario in uscita. Mentre alcuni erano curiosi della serie in sei parti di Netflix, altri volevano conoscere le osservazioni dei reali allo stesso modo.

Il principe Harry e Meghan Markle scherzano alla cerimonia di premiazione

Tuttavia, proprio come il loro elegante ensemble, la coppia ha gestito i media il più rapidamente possibile. “Stai mettendo i soldi prima della famiglia reale?” chiese un giornalista. Sorpreso dal numero di giornalisti, Harry avrebbe esclamato: “così tante domande!” mentre le guardie lo scortavano all’interno della sala. Tuttavia, alle centinaia di domande curiose, Harry e Meghan non hanno dato risposte speciali. La coppia esperta di media ha invece scherzato e riso della loro presenza in sala e di come sono arrivati ​​alla cerimonia di premiazione, lasciando a casa i figli.

Scherzi del #PrincipeHarry, il re dei papà. pic.twitter.com/jdjfTp5CBN — RS Locke / Royal Suitor (@royal_suitor) 7 dicembre 2022

In mezzo alla straordinaria vittoria di Markle al People’s Choice Award for Archetypes, Harry e Meghan sono stati felicissimi di essere stati riconosciuti per i loro sforzi. La famiglia reale è sempre stata un po’ conservatrice quando si trattava di regolamentare in meglio i tabloid britannici. Tuttavia, il duca e la duchessa del Sussex non ne avevano più. Le cose durante il loro soggiorno reale nel Regno Unito sono sfuggite di mano. Pertanto, la coppia ha rinunciato senza ripensamenti.

Trova qualcuno che ti faccia ridere. Mantieni quello che ami per far ridere. #HarryAndMeghan #RippleOfHopeAward pic.twitter.com/u8TAnBsX9R — RS Locke / Royal Suitor (@royal_suitor) 7 dicembre 2022

Resistendo a quelli del Palazzo “razzismo strutturaleLa coppia autoesiliata emerse come la nuova struttura di potere della Gran Bretagna. Alcune personalità legittime hanno persino affermato che il principe Harry e Meghan sono più adatti negli Stati Uniti d’America. Vivendo in una democrazia, la coppia ha più possibilità di portare avanti la propria eredità di difendere un mondo migliore. La loro vittoria al People’s Choice Award è la base per lo stesso.

#HarryAndMeghan si sono “sempre distinti per la loro disponibilità a parlare e cambiare la narrativa sulla giustizia razziale e la salute mentale in tutto il mondo. Incarnano il tipo di coraggio morale che mio padre una volta chiamava “l’unica qualità essenziale e vitale”” #ROH https://t.co/DiiRUjpJ6D — RS Locke / Royal Suitor (@royal_suitor) 7 dicembre 2022

Cosa ne pensi dei successi dei Sussex finora?

