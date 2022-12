Con le dimissioni della madrina del principe William, Meghan Markle ha fatto la cosa giusta chiamando la famiglia reale?

Ci sono state molte critiche e trolling per il principe Harry e Meghan Markle a causa del Premio Robert F. Kennedy Ripple of Hope. La coppia reale riceverà l’illustre premio in occasione di una serata di gala il 06 dicembre per in piedi contro il razzismo nella famiglia reale. Gli esperti reali e i lealisti della corona hanno sottoposto il duca e la duchessa a un attento esame accettando il premio svergognando la Casa dei Windsor.

Tuttavia, i recenti avvenimenti a Buckingham Palace non fanno eco agli stessi sentimenti dei servitori reali. La dama di compagnia della defunta regina Elisabetta II e madrina del principe William, Lady Susan Hussey, ha ancora una volta ha scatenato il dibattito sul razzismo nella casa reale. Le improvvise dimissioni di Hussey dai doveri del Palazzo lo indicano Meghan Markle potrebbe avere ragione sul suo cattivo trattamento a Palazzo.

Il legame tra Meghan Markle e le dimissioni di Lady Susan Hussey

Un paio di giorni fa, la Regina Consorte Camilla ha ospitato un evento a Palazzo per discutere della violenza contro le donne. Tuttavia, uno degli ospiti, Ngozi Fulani, non ha vissuto un’esperienza piacevole alla reception. Signora Susan Hussey l’ha sottoposta a commenti razzisti. Il CEO ha utilizzato il suo account Twitter ufficiale per descrivere come Lady SH ha messo in dubbio la sua eredità razziale.

Sentimenti contrastanti sulla visita di ieri a Buckingham Palace. 10 minuti dopo l’arrivo, un membro dello staff, Lady SH, si è avvicinato a me, mi ha spostato i capelli per vedere il mio badge. La conversazione di seguito ha avuto luogo. Il resto dell’evento è confuso. Grazie @ManduReid e @SuzanneEJacob per il supporto pic.twitter.com/OUbQKlabyq — Sistah Space (@Sistah_Space) 30 novembre 2022

Hussey non riusciva a digerire il fatto Ngozi Fulani era un cittadino del Regno Unito e continuava a interrogarla per sapere riguardo alla sua razza e origine. L’intero episodio ha lasciato l’amministratore delegato estremamente a disagio e non ha potuto confidarsi con la regina consorte o con qualsiasi altro membro ufficiale.

Dopo le sue rivelazioni su Twitter, Lady Susan Hussey ha rassegnato le sue dimissioni dai doveri reali. Anche la madrina del principe William si è scusato per le sue osservazioni mentre Buckingham Palace ha rilasciato una dichiarazione ufficiale per condannare l’incidente.

“Prendiamo questo incidente estremamente sul serio e abbiamo indagato immediatamente per stabilire tutti i dettagli. In questo caso, sono stati fatti commenti inaccettabili e profondamente deplorevoli”, la dichiarazione della House of Windsor letta come menzionata da The News.

ROTTURA: L’aiutante di palazzo al centro delle accuse di razzismo al ricevimento di ieri si è “allontanata dal suo ruolo onorario con effetto immediato”. È stata indicata nel tweet originale come Lady SH. pic.twitter.com/PDqr1YlHie — Chris Ship (@chrisshipitv) 30 novembre 2022

Il fiasco ha piantato con successo il dubbio nelle menti delle persone se c’è del vero nelle accuse di Meghan Markle. L’anno scorso, Markle ha parlato di essere stato sottoposto a commenti scomodi per essere una donna di colore durante il suo periodo come membro reale attivo.

