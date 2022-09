Con la stagione 4 in arrivo, ecco tutti gli aggiornamenti che sappiamo finora sull’educazione sessuale

Educazione sessuale è considerata una delle migliori serie realizzate da Netflix. Lo spettacolo si occupa della fittizia Moordale Secondary School e dei suoi studenti, insegnanti e genitori mentre navigano nei conflitti interpersonali. La terza stagione dello show ha avuto un finale agrodolce. Otis ha finalmente fatto pace con la sua nuova sorella e lui e Maeve sono tornati insieme. Ma la parte più triste è stata quando Maeve ha dovuto partire per ulteriori studi e ancora una volta la separazione diventa la verità ultima. Anche se la fine della terza stagione dello show ha lasciato i fan con il cuore spezzato, stanno aspettando con impazienza la stagione 4 di Educazione sessuale.

La buona notizia è che ti abbiamo portato tutti gli aggiornamenti e i pettegolezzi di cui hai bisogno sulla quarta stagione dello show. Chi è la new entry, chi sta tornando, quando lo spettacolo potrebbe uscire e molto altro. Leggi di più per scoprire.

Chi è la new entry e chi sta tornando per la stagione 4 di Sex Education?

Prima di tutto, parliamo della new entry nello show. Non è altro che L’insenatura di Schitt famoso attore canadese Dan Levy. Qualche tempo fa era uscito il primo look dello show. Comprendeva una foto di Dan con Emma Mackey in cui Dan sembra chiaramente un professore. Quindi, si può concludere che il personaggio di Emma potrebbe incontrarlo quando andrà negli Stati Uniti per il suo programma educativo.

Alcuni mesi fa, purtroppo, alcuni dei principali membri del cast dello show hanno annunciato che non torneranno per la stagione 4 dello show. Ciò include Patricia Allison che interpreta Ola Nayman nello show. A seguirla è stata Simone Ashley, che ha detto che non tornerà a causa dei suoi impegni con l’ennesimo successo di Netflix, Bridgerton.

Passiamo a chi stanno tornando tutti. Il primo in assoluto è il protagonista dello spettacolo, la famiglia Milburn alias Otis e sua madre, la dottoressa Jean alias Asa Butterfield e Gillian Anderson, rispettivamente. I due più vicini di Otis nello show, cioè Eric Effiong (Ncuti Gatwa) e Maeve Wiley (Emma Mackey) stanno ovviamente tornando. Oltre a loro, il signor Groff (Alistair Petrie), la signora Groff (Samanta Spiro), Rubino (Mimì Keene), Cal (Dua Saleh), Isacco (Giorgio Robinson), e Jackson (Kedar Williams-Stirling) stanno tornando.

A parte questo, un’informazione vitale è che lo spettacolo sta girando Galles. Puoi vedere tutto in un cortometraggio di YouTube dal canale Netflix Still Watching Netflix. La data di uscita non è stata ancora definita, ma dovrebbe uscire intorno all’inizio dell’anno 2023. Incrociamo le dita Educazione sessuale la stagione 4 uscirà il prima possibile.

Fino ad allora, abbuffa il resto delle stagioni di Educazione sessuale su Netflix.

