Con il fiasco di “Harry & Meghan” in corso, il principe William una volta disse “nessuno può provare a calzare i panni di mia madre” A proposito di Kate Middleton

Attraverso le docuserie multimilionarie di Netflix, il duca di Sussex, il principe Harry ha confessato i suoi profondi sentimenti di amore e rispetto per sua moglie, la duchessa, Meghan Markle. In un episodio di un’ora del primo volume, il principe ha parlato degli attributi simili che Markle condivide con la sua amata defunta madre, la principessa Diana. Il Duca autoesiliato si sente estremamente fortunato ad essere stato benedetto con qualcuno che lo ha aiutato a portare la torcia di sua madre. Tuttavia, le cose sono leggermente diverse con il principe William e la principessa Kate.

Da un grande potere derivano grandi responsabilità. Ciò è stato particolarmente vero per ogni membro della famiglia reale, in particolare per il futuro re e la regina in attesa. Con il loro futuro così com’è, hanno anche un numero crescente di doveri gelosamente custoditi nei confronti dei loro sovrani britannici. Dato che la madre del principe William era una figura enormemente iconica, non c’è dubbio che il peso di portare avanti l’eredità ricada sulle spalle del loro primogenito. Tuttavia, il principe ha qualcos’altro da dire sullo stesso.

Il principe William apparentemente non ha fatto pressioni su Kate Middleton

Anni fa, dopo il loro fidanzamento nel 2010, il legittimo discendente del trono di Gran Bretagna ha espresso le sue opinioni su sua moglie e sua madre. Rispondendo a una raffica di interviste, il Principe ha affermato: “Nessuno proverà a riempire i panni di mia madre, quello che ha fatto è stato fantastico.” Pesando ulteriormente sui loro doveri verso la famiglia e la nazione nel suo insieme, ha detto: “Si tratta di costruire il proprio futuro e il proprio destino”.

Mentre rilasciava le dichiarazioni, sembrava molto fiducioso di sua moglie e ha concluso dicendo che Catherine farà un ottimo lavoro. Prima delle risposte del principe William, i media hanno sollevato una domanda alla moglie appena sposata. Riferito a la pressione di mantenere la stessa aura e il fascino della principessa Diana, hanno chiesto a Kate Middleton se ha avuto a che fare con la stessa cosa. Dopo una buona dose di spiegazioni, la principessa del Galles ha convenuto che lo fa.

Tuttavia, il principe apparentemente ha diluito l’aria dicendo: “non c’è tale pressione.” Si trattava anche di scolpire il proprio futuro per se stessi, hanno detto. Tra l’hype di Harry e Meghan, un fan del Galles ha dato un grande ritorno al passato a questo dolce gesto di William e Kate.

Cosa ne pensi delle diverse opinioni dei fratelli sulle loro mogli?

