Con i dettagli dell’episodio 1 della quinta stagione di “Stranger Things”, i fan interpretano cosa potrebbe significare per la trama futura

Come da tradizione dello show, il colosso dello streaming svela il titolo del primo episodio della quinta stagione di Cose più strane su Twitter. Mentre i fan stavano aspettando i dettagli dello spettacolo, Netflix ha rivelato ufficialmente l’immagine della prima pagina della sceneggiatura. Come suggerisce l’immagine, il titolo dell’episodio è ‘Il gattonare.’ Il nome creò un po’ confusione nella mente dei fan come hanno cercato di trarne il significato secondo la loro immaginazione.

Il dramma di fantascienza Netflix Original ha pubblicato la quarta stagione in precedenza con la prima parte. Ha lasciato gli spettatori con molte domande sospese. Vogliono conoscere il futuro dei ragazzi, insieme ai demoni che i ragazzi hanno sconfitto. Anche i fan lo sono curioso sulle coppie nello spettacolo, insieme al posizioni anche. Tuttavia, la rivelazione del titolo non risponde a queste domande, o no? Scopriamolo insieme.

Chi entrerà nella quinta stagione di Stranger Things?

Come abbiamo visto nella precedente stagione di Cose più strane, Eddie Munson è morto eroicamente e Max si è fatto male. Undici hanno cercato di salvare quanti più amici possibile. Will ha cercato di essere d’accordo con tutto ciò che è successo mentre gli altri bambini hanno cercato di affrontare la vita dopo un’intensa lotta. In mezzo a tutte queste cose, il titolo del primo episodio del capitolo finale, ‘Il gattonare’, indica che qualcosa potrebbe succedere di nuovo. Questo significa Vecna gattonerebbe di nuovo? O l’esplosione finale ne avrebbe portato un altro demone? Voluto Eddie tornare in vita? Cosa significa ‘The Crawl’?

Bene, ce ne sono molti possibilità del significato del titolo. Esso potrebbe introdurre qualcosa di nuovo per l’ultimo capitolo dello spettacolo. Anche se ci ricorda i titoli precedenti in cui il titolo era letteralmente giustificato dalle azioni nell’episodio. Ad esempio, i titoli degli episodi 6 e 9 della stagione 4, ‘La guida’ e ‘Il cavalluccio’ rispettivamente, riferito alle azioni del personaggio.

Pertanto, questo titolo, ‘Il gattonare’, indica anche qualcosa legato al significato letterale del termine. Mentre tutto ciò che possiamo fare è aspettare, i fan non possono aspettare e hanno il loro modo di esprimere le loro opinioni.

I fan hanno reagito al titolo rivelato della stagione 5

Questo è ciò che ha pubblicato Netflix, a cui i fan hanno reagito ed espresso le loro teorie.

Mentre la maggior parte del fandom vuole indietro Eddie, cosa ne pensi? Come interpreti il ​​titolo del primo episodio della quinta stagione? Sentiti libero di condividere le tue opinioni nella casella dei commenti qui sotto.

