Con chi finisce Lina? (spoiler)

Amore e Gelato è un nuovo film romantico dolce e svenevole, perfetto per dare il via all’estate dell’amore di Netflix.

Spoiler avanti per Amore e Gelato

Durante un viaggio estivo a Roma, Lina (Susanna Skaggs) esplora le bellezze del paese all’indomani della morte di sua madre. Durante il suo viaggio, Lina cerca di capire cosa sua madre voleva che imparasse su se stessa, sull’amore e sul mondo durante il suo soggiorno all’estero, con l’aiuto della sua madrina Francesca (Valentina Lodovini).

Incontra i suoi due diversi ammiratori mentre è lì, l’adorabile chef Lorenzo (Tobia de Angelis) e il ricco e affascinante Alessandro (Saul Nanni). Ma uno dei due va bene per lei?

Finale Amore e Gelato: Lina finisce con Lorenzo o Alessandro?

Lina in realtà sceglie se stessa piuttosto che scegliere uno degli uomini con cui si innamora per tutto il film. Tuttavia, il finale implica che potrebbe finire con Lorenzo. Dopo aver preso un anno sabbatico per rimanere in Italia ancora un po’, lei e Lorenzo si incontrano di nuovo.

Sta finendo il suo tempo all’accademia culinaria di Parigi e decide di prendere il posto di Greta dopo che si è ritirata. Poi invita Lina a venire a cena e, naturalmente, a un gelato, dalla nonna. Il film si conclude con loro che se ne vanno sulla bici di Lina.

Finale Love and Gelato: il padre biologico di Howard Lina è?

Per tutto Amore e Gelato, Lina gioca con la possibilità di trovare suo padre. È stato suggerito che potrebbe essere Howard (Owen McDonnell), ma alla fine scopriamo che Hadley è andata a letto con il suo professore di fotografia. Lina cerca di trovarlo e lo fa, ma durante uno strano incontro ruba un ritratto di sua madre e se ne va. In seguito dice a Howard che era un idiota, ma l’intera faccenda è un po’ strana. Io divago.

Tuttavia, trova anche un “lucchetto dell’amore” sul ponte che ha il nome di Hadley e Howard, mostrando a Lina che sua madre amava davvero Howard come lui amava lei. Alla fine, Howard si offre di essere visto come il padre adottivo di Lina e condividono un dolce momento insieme.

Amore e Gelato è ora in streaming su Netflix.