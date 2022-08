Con chi finisce Devi nella stagione 3 di Never Have I Ever?

*AVVERTENZA: spoiler in vista per Never Have I Ever stagione 3*

La vita amorosa di Devi Vishwakumar è stata il punto focale di Never Have I Ever da quando la commedia drammatica per adolescenti è andata in onda su Netflix nel 2020.

Finora, nelle tre stagioni dello show, Devi ha avuto diversi potenziali interessi amorosi e nonostante l’inizio della nuova stagione con il ragazzo dei suoi sogni, Paxton Hall-Yoshida, i problemi incombono all’orizzonte.

Ma chi sono gli interessi amorosi di Devi e con chi finirà entro la fine della terza stagione di Never Have I Ever?

Never Have I Ever: data di uscita e anteprima della trama della terza stagione

La terza stagione di Never Have I Ever è arrivata su Netflix venerdì 12 agosto 2022.

In seguito agli eventi della seconda stagione, Devi e Paxton hanno ora ufficialmente una relazione e insieme, la coppia è l’argomento di discussione della scuola.

Tuttavia, Devi sente ancora che le manca qualcosa nella sua vita e iniziano a insinuarsi dubbi sulla sua relazione con Paxton e sul fatto che dovrebbero davvero stare insieme.

Le cose si complicano ulteriormente con l’arrivo di un nuovo ragazzo indiano sul blocco e, nonostante gli venga detto che è un po’ un cretino, Nirdesh – o Des in breve – si rivela tutt’altro che e diventa un potenziale quarto elemento di Never I Avere il triangolo amoroso esistente di Ever (meglio renderlo un quadrato ora).

Non l’ho mai fatto © Netflix

L’amore della terza stagione “quadrato”

Dopo aver tentato di conquistare Paxton Hall-Yoshida per due stagioni, Devi inizia la terza stagione in una relazione ufficiale con il ragazzo più sexy della scuola.

Ma mentre lei e Paxton diventano l’argomento di discussione della Sherman Oaks High, Devi inizia a ripensarci sulla loro relazione, specialmente quando arriva il giorno di San Valentino e la coppia convince altre persone ai test di “match ideale”.

Le insicurezze di Devi alla fine si rivelano la rovina della loro relazione e Paxton la lascia alla fine dell’episodio 3.

La stagione poi va avanti veloce di diversi mesi mentre la fine dell’anno scolastico incombe e Devi ha intenzione di riconquistare Paxton, fino all’arrivo di Des, che bene e veramente gira la testa di Devi.

Des è il figlio del nuovo migliore amico di Nalini e, nonostante provenga da una ricca scuola privata, è tutt’altro che un idiota nerd e lui e Devi si sono subito trovati d’accordo.

Tuttavia, c’è anche un quarto elemento in questo enigma romantico, Ben Gross, l’ex nemesi di Devi che ha lentamente sviluppato sentimenti per lei.

Sono stati insieme brevemente nella seconda stagione fino a quando non è stato rivelato che Devi usciva con lui e Paxton allo stesso tempo.

Ben sembrava andare avanti entrando in una relazione con la nuova arrivata, Aneesa, ma non è ancora stato in grado di scuotere i suoi sentimenti per Devi.

Non l’ho mai fatto © Netflix

Con chi finisce Devi nella stagione 3 di Never Have I Ever?

Devi finisce con Ben entro la fine della terza stagione di Never Have I Ever.

Dopo il precedente arrivo di Des sulla scena, lui e Devi iniziano a vedersi alle spalle dei loro genitori.

Tuttavia, la madre di Des proibisce a suo figlio di uscire con Devi, preoccupata che la sua storia di decisioni sbagliate possa trascinarlo verso il basso e quindi con riluttanza rompe con lei.

Devi si rende conto che non può essere felice in una relazione se non è felice di quello che è e quindi discute se lasciare o meno Sherman Oaks per frequentare il collegio di Shrubland.

Nel finale di stagione, Ben – che ha rotto con Aneesa – dice che gli mancherà davvero Devi se lei dovesse andarsene e in quel momento si rende conto che Ben è stato quello con cui avrebbe dovuto stare per tutto il tempo.

La stagione si conclude con Devi che fa visita a Ben per incassare un buono “One Free Boink” che lui scherzosamente le ha fatto dopo essersi lamentato del fatto che fosse destinata a rimanere vergine per sempre.

L’episodio 10 si conclude con Ben e Devi che si baciano prima che la porta si chiuda e i titoli di coda scorrano.

Non l’ho mai fatto © Lara Solanki | Netflix

La stagione 3 di Never Have I Ever è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata il 12 agosto 2022.

