Con chi esce Tom Sturridge? Lo stato relazionale della star di Sandman

L’uomo di sabbia con Tom Sturridge arriva su Netflix il 5 agosto e gli amanti dei fumetti sono più che pronti per vedere questo attesissimo adattamento televisivo. In attesa dell’uscita della serie originale, le persone hanno iniziato a cercare tutto ciò che potevano sulla star principale dello show. Più specificamente, le persone vogliono conoscere tutti i succosi dettagli sullo stato della relazione di Tom Sturridge.

L’uomo di sabbia è una serie fantasy basata sull’omonima serie a fumetti di Neil Gaiman. È stato sviluppato da Gaiman, David S. Goyer e Allan Heinberg e prodotto da DC Entertainment e Warner Bros. Television.

Tom Sturridge interpreta il ruolo dell’Uomo Sabbia, noto anche come Morpheus e il Re dei Sogni. Il sogno è un’entità potente e governante del Sogno. Nella prima stagione, Dream viene catturato da un gruppo di occultisti e imprigionato per oltre un secolo. Dopo che Dream è scappato, parte per un viaggio per trovare i suoi manufatti rubati e riportare l’ordine nel suo regno ormai distrutto.

Allora chi è L’uomo di sabbia incontri con le stelle? Abbiamo condiviso lo stato attuale della relazione di Tom Sturridge proprio di seguito!

Con chi esce la star di The Sandman Tom Sturridge?

Sembra che Tom Sturridge abbia una relazione con la scrittrice, modella e stilista britannica Alexa Chung. Il 3 luglio, la presunta coppia è stata avvistata seduta a bordo campo a Wimbledon. Secondo E! News, Sturridge e Chung sono stati visti chiudersi le labbra durante l’evento sportivo. I paparazzi sono riusciti a fotografarli mostrando il PDA, che E! Notizie condivise nel loro articolo.

Anche l’ex fidanzata di Sturridge, Sienna Miller, è stata avvistata all’evento, seduta proprio di fronte a loro con il suo nuovo fidanzato, Oli Green. Sembra che entrambe le coppie avessero un doppio appuntamento. Sapevamo che non c’era cattivo sangue tra Sturridge e Miller, visto che erano stati avvistati insieme al donna americana prima festa durante il Toronto Film Festival 2018. Ma è comunque sorprendente vederli uscire insieme, specialmente con i loro nuovi partner.

Né Sturridge né Chung hanno fatto coming out e hanno annunciato pubblicamente la loro relazione, ma questa è la seconda volta che vengono visti insieme. Il 27 giugno sono stati avvistati insieme al Festival di Glastonbury. Sebbene la foto fornita non dia necessariamente la prova del coinvolgimento romantico di Sturridge e Chung, è abbastanza ovvio che hanno una relazione dopo la loro ultima uscita il 3 luglio.

Storia degli appuntamenti di Tom Sturridge

Sturridge ha avuto diverse relazioni nel corso degli anni. Ha frequentato l’attrice Sienna Miller dal 2011 al 2015 e sono stati fidanzati a un certo punto della loro relazione. Inoltre, condividono insieme una bellissima figlia di nome Marlowe. Come riportato da Who’s Dated Who, anche Sturridge è uscito con qualcuno Cose più strane l’attrice Maya Hawke, la cantante francese Juliette Buchs, Regine di grido l’attrice Abigail Breslin e l’attrice Camilla Belle.

Puoi catturare Tom Sturridge L’uomo di sabbia in arrivo su Netflix il 5 agosto!