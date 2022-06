Con chi esce Ritu Arya? Lo stato relazionale della star dell’Umbrella Academy

WEST HOLLYWOOD, CALIFORNIA – 17 GIUGNO: Ritu Arya partecipa alla Umbrella Academy S3 Netflix Screening al London West Hollywood a Beverly Hills il 17 giugno 2022 a West Hollywood, California. (Foto di Charley Gallay/Getty Images per Netflix)

Keep Breathing data di uscita, cast, logline, prime foto e altro di Mads Lennon

Workin’ Moms si concluderà con la prossima settima stagione di Aysha Ashley Househ

Preparati a vedere il ritorno di Lila Pitts (Ritu Arya). L’Accademia degli Ombrelli stagione 3, in arrivo su Netflix il 22 giugno!

È passato più di un anno da quando abbiamo visto la Umbrella Academy tentare di salvare il mondo da un’altra apocalisse imminente. E in base a come è finita la seconda stagione, ci sono sicuramente più problemi per i superumani nella terza stagione.

Alla fine della seconda stagione, Lila e Diego (David Castañeda) non sono in buoni rapporti e Lila viaggia nel tempo con la valigetta dell’Handler in un luogo sconosciuto. Allora, dove la lascia dentro L’Accademia degli Ombrelli stagione 3? Riuscirà Lila a raggiungere la Umbrella Academy e unire le forze con gli altri supereroi? Scopriremo quando L’Accademia degli Ombrelli la stagione 3 arriva su Netflix il 22 giugno.

In attesa dell’arrivo della terza stagione su Netflix, abbiamo visto spuntare alcune domande che ruotano attorno all’attrice dietro il personaggio di Lila. La gente vuole sapere se Ritu Arya sta attualmente uscendo con qualcuno. Certo, puoi contare su di noi per arrivare fino in fondo. Di seguito, abbiamo condiviso lo stato della relazione di Ritu Arya.

Le star di The Umbrella Academy Ritu Arya e David Castañeda si frequentano?

No, non si frequentano. Ci sono state voci sul fatto che si frequentassero dalla stagione 2, ma nessuno dei due ha parlato pubblicamente della questione o ha confermato qualcosa. Sembra che siano solo amici intimi e co-protagonisti. Ha senso il motivo per cui molte persone iniziano a speculare sullo stato della loro relazione a causa della loro forte chimica sullo schermo e fuori dallo schermo. Ma è proprio così. La chimica tra Ritu e David deriva dalla loro stretta amicizia e dal fatto che sono dei bravi attori. Quindi finché Ritu o David non parleranno del loro stato di relazione, dovremo semplicemente credere che non stanno insieme.

Con chi esce Ritu Arya?

Sembra che Ritu sia single. È una persona molto riservata e non pubblica molti dettagli sulla sua vita personale sui social media. Se scorri i suoi account sui social media, non troverai alcun indizio su chi potrebbe uscire con lei. Inoltre, di recente non è stato detto che stesse con nessuno. L’ultima voce sugli appuntamenti era che avesse una relazione con un musicista britannico, ma i dettagli su questa voce sono scarsi. Quindi sembra che dovremo credere che Ritu sia single fino a prova contraria.

Puoi catturare Ritu Arya nei panni di Lila Pitts L’Accademia degli Ombrelli stagione 3 solo su Netflix.