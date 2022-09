Con chi esce Peyton List? Lo stato relazionale della star di Cobra Kai

Cobra Kai tornerà tra pochi giorni con la stagione 5 e, a giudicare dall’aspetto del trailer, questa nuova puntata sta per essere esplosiva!

C’è così tanto dramma nell’originale Netflix e mai un momento di noia, che si tratti di Daniel (Ralph Macchio) e Johnny (William Zabka) che si alleano per combattere Cobra Kai o della relazione tra Sam (Mary Mouser) e Miguel (Xolo Maridueña) a intermittenza. Tory (Peyton List) ha vinto il campionato femminile all’All Valley alla fine della stagione 4, ma ha presto scoperto che era solo perché Terry Silver (Thomas Ian Griffith) ha barato.

Mentre aspettiamo che la stagione 5 di Cobra Kai venga presentata in anteprima venerdì 9 settembre, discutiamo della vita personale di Peyton List. Sui nostri schermi, Tory esce con Robby (Tanner Buchanan) e in precedenza è uscito con Miguel. Ma che dire nella vita reale? Ecco cosa sappiamo della vita romantica di List.

Peyton List fidanzato 2022

Cobra Kai i fan saranno felici di sapere che List sta uscendo con il suo co-protagonista Jacob Bertrand, che interpreta Eli “Hawk” Moskowitz nell’originale Netflix. Nel marzo 2022, List ha condiviso una serie di foto dei due insieme per festeggiare il compleanno di Bertrand, e sembravano super carini e di coppia! Nello stesso mese, Bertrand è stato fermato dai paparazzi di TMZ, che gli hanno chiesto della sua relazione con List.

Bertrand si è affrettato a confermare a TMZ che i due Cobra Kai gli attori “si frequentavano da un po'”.

Nel 2021 sono iniziate a circolare voci sulla storia d’amore di List e Bertrand, ma all’epoca sembravano solo pettegolezzi. La speculazione è iniziata dopo che List ha condiviso un video di TikTok in cui diceva che Hawk era il suo personaggio preferito. Ciò ha portato le persone a twittare e commentare TikTok sulla loro potenziale relazione, ma non lo sapevamo per certo fino a quando gli attori non si sono dichiarati e lo hanno confermato.

Nell’aprile 2022, i due sono stati avvistati mentre si coccolavano e mostravano un simpatico PDA durante una passeggiata a Los Angeles, come riportato da Us Weekly. Si sono scambiati baci mentre si godevano la giornata di sole.

Storia delle relazioni di Peyton List

Secondo J-14, List ha avuto una relazione pubblicizzata dal 2017 al 2019. È uscita con Senza vergogna star Cameron Monaghan, e ha persino parlato di lui durante le interviste. I due hanno condiviso foto carine l’uno dell’altro sui social media e i fan le hanno sicuramente spedite insieme.

E! Le notizie hanno riportato la divisione a gennaio 2019 e, secondo quanto riferito, Monaghan ha confermato la notizia in un tweet da allora cancellato.

Per vedere Peyton List recitare nel ruolo di Tory Nichols Cobra Kai stagione 5, assicurati di sintonizzarti venerdì 9 settembre su Netflix.