Con chi esce Maya Hawke? Lo stato relazionale della star di Do Revenge

L’attrice americana Maya Hawke è all’apice della sua carriera in questo momento, motivo per cui milioni di suoi fan muoiono dalla voglia di saperne di più Fai vendetta stella.

Anche se conoscere gli spettacoli e i film che Maya ha fatto in passato è un ottimo punto di partenza, sappiamo che, a volte, i fan irriducibili vorrebbero anche conoscere i dettagli più personali della vita della celebrità. In particolare, il suo stato di relazione e la persona a cui questa attrice è stata legata sentimentalmente in passato.

Fortunatamente per tutti, sappiamo una o due cose sulla vita romantica di Maya Hawke e non ci dispiace darti tutti i dettagli.

Ecco con chi esce Maya Hawke ad oggi.

Fidanzato Maya Hawke 2022

Lei è innamorata!

Secondo quanto riferito, Maya Hawke e il musicista Spencer Barnett hanno iniziato a frequentarsi nel febbraio 2022, non molto tempo dopo che il fratello di Maya, Levon Hawke, li ha messi insieme. Poco dopo essere diventati pubblici, Maya e Spencer sono stati fotografati mentre partecipavano a vari eventi sul tappeto rosso insieme e sono stati visti mostrare alcuni dei principali PDA mentre erano in giro. Tutto questo e altro ancora confermano che sono assolutamente a testa in giù l’uno per l’altro.

Anche se non le dispiace essere fotografata con il suo fischio in pubblico, sembra che né Maya né Spencer siano arrivati ​​a quella fase della loro relazione in cui si recano su Instagram per pubblicare una foto dei due insieme. Per ora dovremo avere a che fare con la foto di Maya di Spencer sul suo Instagram, ma siamo sicuri che queste briciole diventeranno un pasto completo abbastanza presto.

Mentre aspettiamo che Maya e Spencer scattino una foto dell’anniversario e/o un film di compleanno, tuffiamoci nella vita di Maya prima che la talentuosa musicista entrasse nella sua vita.

Storia degli appuntamenti di Maya Hawke

Prima che ci fosse Spencer Barnett, c’era Tom Sturridge.

Secondo J-14, Maya e L’uomo di sabbia attore datato da luglio 2020 a gennaio 2022. Non è chiaro il motivo per cui la relazione di due anni è arrivata a una fine così brusca, ma potrebbe avere qualcosa a che fare con la loro significativa differenza di età.

Maya aveva circa 22 anni, mentre Tom aveva 34 anni quando si sono incontrati per la prima volta. I suoi fan non erano i più grandi sostenitori di questa coppia a causa della differenza di età, ma è sicuro dire che l’hanno rapidamente stroncato sul nascere una volta che hanno capito che il partner di Maya prima di Tom, Rolling Stone Il CEO Gus Wenner, era anche un paio d’anni più vecchio del Cose più strane stella.

A parte Gus Wenner e Tom Sturridge, gli altri partner passati di Maya Hawke sono sconosciuti.

Speriamo di essere stati in grado di aiutarti a saperne di più su Maya Hawke. In tal caso, assicurati di ricontrollare Netflix Life per ulteriori aggiornamenti sulla vita dell’attrice e non dimenticare di mostrarle il tuo supporto in streaming Fai vendetta su Netflix.